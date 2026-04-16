Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano

Guerra en Medio Oriente Libaneses cargan el ataúd de Fadl Sarhan, médico muerto por un ataque de Israel en la localidad de Haret Saida, sur de Líbano (STRINGER/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener “excelentes” llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días”, a partir de las 5 de la tarde, hora de la costa este de EU, escribió Trump en su red Truth Social.

Invitados a la Casa Blanca

El mandatario republicano anunció en un segundo mensaje que invitará a Netanyahu y Aoun (cristiano maronita) a la Casa Blanca “para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo”, sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

En su publicación, Trump recordó el diálogo bilateral sostenido en Washington el pasado martes entre Israel y el Líbano, que “se reunieron por primera vez en 34 años con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio”.

El desarme de Hezbolá

El primer encuentro directo en tres décadas entre representantes de ambos países, se abordó el escollo que impide el fin de la guerra: el desarme de Hezbolá, algo a lo que se niega en rotundo la guerrilla chiita proiraní.

Según cree Trump, “ha sido un honor” el “haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima”.

“He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan ‘Razin’ Caine”, para que trabajen con Israel y el Líbano a fin de lograr una PAZ duradera", indicó en Truth Social.

2,196 muertos por ataques israelíes

El balance de muertos por los ataques israelíes en marcha desde hace más de seis semanas contra el Líbano se eleva ya a 2,196, entre ellos 172 niños, y el de heridos a 7,185, de los que 661 son también menores.

El movimiento libanés, principal contendiente en el conflicto del lado del Líbano, se opone al proceso y ha pedido su cancelación.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

El conflicto en Oriente Medio, iniciado por EU e Israel el pasado 28 de febrero, no solo impacta en el aumento de la inestabilidad en la zona sino que ha afectado a la economía mundial, al interrumpir el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circulaba el 20 % del petróleo de todo el mundo.