Carta del Chapo Guzmán a la justicia estadounidense: la nueva petición del capo desde prisión. (DEA - @azucenau)

Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, exnarcotraficante fundador del Cártel de Sinaloa y actual recluso en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Colorado, Estados Unidos, envió una misiva con fecha del 10 de abril de 2026, misma que fue recibida por la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos.

La carta, escrita a mano en un inglés básico y firmada por Guzmán Loera, aborda su situación actual frente a las autoridades estadounidenses ante su condena de cadena perpetua.

Cuál es la nueva petición de Joaquín Guzmán Loera a la justicia estadounidense

La epístola, dirigida a Brian Cogan, juez federal de Estados Unidos adscrito a la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, conocido por haber presidido juicios de alto perfil vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, expone una petición del ex capo mexicano para recibir un trato justo y una protección igualitaria en la prisión de máxima seguridad donde cumple condena por 10 cargos criminales que abarcan décadas de actividades delictivas.

En la carta, recibida por la Corte Federal de Brooklyn el 17 de abril de 2026, se expresa: “Esta es una carta respetuosa sobre mi postura constitucional de México respecto a la autoridad de mi extradición a Estados Unidos, y sobre el poder de sus leyes para otorgarme un trato justo en este país”, suscribe Guzmán Loera.

Guzmán Loera denuncia violaciones a sus derechos durante su reclusión en la prisión ADX Florence

En la misiva, el originario de Culiacán, Sinaloa, pide a las autoridades estadounidenses una protección igualitaria y solicita que se le apliquen la Primera y la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, relacionadas con la libertad de expresión y la prohibición de castigos crueles, de acuerdo con información de Expreso 20.

🚨Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a alzar la voz desde prisión. En una carta dirigida al juez Brian Cogan, el exlíder del narcotráfico reiteró su solicitud de un trato justo y el respeto a sus derechos fundamentales durante su reclusión.



En el documento, Guzmán denuncia las… pic.twitter.com/Wxep4IoKpL — Azucena Uresti (@azucenau) April 18, 2026

“Agradezco al juez de distrito de Estados Unidos por responder a mi solicitud de justicia conforme a la ley. Asimismo, solicito atención a mis derechos bajo la Primera Enmienda, y señalo que la Sexta Enmienda ha sido violada”, externó el ex capo mexicano, expresando su preocupación por lo que considera falta de evidencia en su caso.