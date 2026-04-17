Irán reabre Ormuz bajo tregua, pero advierte con volverlo a cerrar si EU continúa bloqueo naval

Reabren el estrecho de Ormuz Irán lanzó una advertencia directa a Estados Unidos: podría cerrarlo de nuevo si continúa el bloqueo naval.

Irán reabrió el paso marítimo del estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio mundial, tras el inicio de una tregua en Líbano.

Sin embargo, la decisión llegó acompañada de una advertencia: el tránsito podría volver a cerrarse si Estados Unidos mantiene restricciones a los buques iraníes, lo que mantiene la tensión en la región.

Especificaciones de Irán para reabrir Ormuz

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, informó que el paso marítimo quedaba abierto para todos los buques mercantes mientras se mantenga el alto el fuego.

La medida forma parte de los compromisos asumidos en medio de las negociaciones indirectas con Washington.

El funcionario detalló que las embarcaciones deberán seguir una ruta específica previamente establecida, que pasa por la isla de Larak, como condición para garantizar la seguridad en la zona.

Estados Unidos mantiene presión con bloqueo naval

El presidente Donald Trump respondió al anuncio iraní asegurando que el estrecho está abierto, pero confirmó que el bloqueo naval seguirá vigente para embarcaciones vinculadas con Irán.

El mandatario explicó que la medida se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo completo entre ambos países, luego del fracaso de las conversaciones recientes en Islamabad.

Irán advierte que podría cerrar de nuevo el paso

Medios cercanos a la Guardia Revolucionaria iraní señalaron que, si Washington no levanta el bloqueo, Teherán considerará la medida como una violación del alto el fuego.

En ese escenario, Irán podría volver a cerrar el estrecho de Ormuz, lo que tendría consecuencias directas en el comercio global, especialmente en el suministro de petróleo.

El anuncio de la reapertura generó una reacción casi inmediata en los mercados internacionales. El precio del petróleo registró una baja, mientras que las bolsas mostraron avances ante la expectativa de menor tensión en la región.

Sin embargo, la falta de un acuerdo definitivo mantiene la incertidumbre, ya que cualquier cambio en la postura de Estados Unidos o Irán podría revertir la situación.

Negociaciones que siguen sin acuerdo claro

Tras el estancamiento en Islamabad, autoridades de Pakistán buscan reactivar el diálogo entre ambas naciones. En los últimos días, el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, visitó Teherán para impulsar una nueva ronda de negociaciones.

Pese a ello, Trump ha señalado que no considera necesario extender el actual alto el fuego, al confiar en que se pueda alcanzar pronto un acuerdo definitivo.

El escenario sigue abierto: con el estrecho operando, pero bajo amenaza, y con una tregua que todavía no garantiza estabilidad en una de las zonas más sensibles del mundo.