Trump asegura que su país se apoderó de un barco iraní que quiso burlar el bloqueo naval de Ormuz

Trump asegura que EU se apoderó de un barco iraní (ALLISON ROBBERT / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga con una bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

“Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien”, redactó el republicano en su red Truth Social.

Según su mensaje, la tripulación iraní “se negó a escuchar”, por lo que el buque fue atacado en aguar del golfo de Omán, y en este momento se encuentra “bajo custodia” de la Marina de EU.

La embarcación tiene sanciones del Tesoro de Estados Unidos “por su historial previo de actividades ilegales”.

Trump agregó que un destructor de la Armada estadounidense la detuvo en seco “abriendo un agujero en la sala de maquinas” y que actualmente están verificando la carga que transportaba.

El estrecho de Ormuz, lugar clave por donde transitaba el 20% del petróleo mundial, sigue bloqueado cuando se cumplen 50 días del inicio de los ataque de EU e Israel contra Irán.

Irán recuperó el sábado el “control estricto” de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y en las últimas horas, la Guardia Revolucionaria obligó a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola.

Al mismo tiempo del bloqueo iraní, Washington implementa un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

Este lunes, en Islamabad se llevará a cabo la segunda vuelta de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, a la que asistirá el vicepresidente JD Vance, según informó Trump. (Con información de EFE)