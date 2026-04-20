El petróleo de Texas sube un 5.7% tras nuevas tensiones entre EU e Irán

Tensión en Medio Oriente (@contrapuntovzla/x)

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este lunes un 5.74% hasta los 88.66 dólares el barril, después de que el ataque de Estados Unidos contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz desatara de nuevo las tensiones entre ambas naciones.

A las 9:00 hora local, los contratos de futuros del WTI para mayo, el de referencia en EU, sumaban 4.81 dólares respecto al cierre anterior del viernes, cuando cayó más de un 12% tras el anuncio de la reapertura de la vía marítima.

El presidente Donald Trump anunció este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval de Ormuz, ordenado por el republicano.

Por su parte, el Ejército iraní denunció que el ataque supone una violación de dos semanas pactado entre Teherán y Washington e indicó haber respondido con ataques a drones contra barcos estadounidenses.

El buque era un portacontenedores que viajaba desde China hasta su país, según Irán.

Asimismo, afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con Washington, pese a que una delegación estadounidense se encuentra en camino a Pakistán, país mediador y donde se llevó a cabo la primera ronda, específicamente en su capital, Islamabad.

“Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, manifestó en conferencia de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Además, Bagaei acusó a EU de “violar de forma continua los términos del alto el fuego” y demostrar que “no tiene seriedad en el seguimiento del proceso diplomático”.

Irán no aceptará “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de su país en las conversaciones con Estados Unidos, advirtió que su país no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, ante la posibilidad de nuevas reuniones en Pakistán con Washington.

Qalibaf volvió a denunciar violaciones del alto al fuego actual por parte de EU y su cerco naval a los puertos iraníes, además de asegurar que Irán está preparando nuevas estrategias de cara a reanudar la confrontación bélica.

“Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar nuevas hostilidades a su antojo”, publicó el líder negociador iraní en su cuenta de X.

Igualmente, afirmó que no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza” y que mientras ha durado el alto al fuego en Teherán se ha “preparado para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”.

La posibilidad de una nueva ronda de conversaciones entre Irán y EU en Islamabad sigue en el aire, pese a que Trump había afirmado que su vicepresidente, JD Vance, ya estaba de camino a la capital pakistaní.

Posteriormente, varios medios estadounidenses y fuentes cercanas a Vance negaron la información y precisaron que el vicepresidente, que lidera la delegación de la Casa Blanca, no viajará hasta el martes para la cita del miércoles, coincidiendo con el fin de la tregua de dos semanas. (Con información de EFE)