Operativo en Inglaterra decomisa más de 4 mil playeras chinas del Mundial 2026

Playeras chinas En diferentes partes del mundo están tomando acciones en contra de la piratería de playeras de futbol.

La Copa del Mundo no sólo mueve las emociones de millones de fans en todo el mundo, sino también, enormes cantidades de dinero a través de mercancía y productos relacionados, incluida también, la piratería. En un operativo, la policía británica incautó más de 4 mil piezas de playeras réplicas de equipos que estarán en el Mundial así como algunas piezas de clubes de la Premier League.

Siguen contra la piratería del Mundial FIFA 2026

De acuerdo con información de The Athletic, la policía llevó a cabo la operación Bloxwich para frenar la distribución de playeras piratas de equipos de futbol, Esta ocurrió este fin de semana en la región de Midlands, dentro de uno de los mercados al aire libre más grandes del país, donde arrestaron a un hombre que fue liberado más tarde bajo fianza. En total, se confiscaron 4 mil 433 playeras, lo que representa el golpe más fuerte hasta el momento.

En los meses recientes, la importación y venta de camisetas chinas se ha convertido en una práctica común en diferentes partes del mundo, debido a su precio considerablemente menor a una original así como su popularidad. Sin embargo, esto no es una práctica nueva, pues desde hace años, se producen estas réplicas temporada tras temporada para poder llegar a un sector de la población que no puede acceder a las camisetas originales.

¿Por qué está mal comprar playeras piratas del Mundial?

Aunque para millones de personas, comprar una playera de “réplica” representa una forma más accesible de compartir su afición a un equipo, organismos internacionales han señalado que comprar este tipo de productos ayuda a financiar delitos más graves por parte de grupos del crimen organizado.

Además, las telas y materiales con las que se producen estas playeras no cumplen con estándares de calidad internacionales, lo que puede hacerlas más inflamables o contener sustancias químicas nocivas para la piel.

México también se pone en marcha contra la piratería por el Mundial

En la Ciudad de México, las acciones contra artículos pirata vinculados con la Copa Mundial de la FIFA 2026 se han concentrado en operativos de aseguramiento, clausuras y procedimientos legales en puntos identificados por autoridades como focos de comercio ilícito, entre ellos la plaza de Izazaga 89.

las autoridades han intensificado operativos en otras zonas del Centro Histórico y áreas comerciales de alta incidencia, como Tepito, donde en marzo de 2026 el IMPI, con apoyo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó decomisos de decenas de miles de productos falsificados relacionados con mercancía deportiva y artículos alusivos al Mundial.