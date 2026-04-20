Terremoto en Japón: retiran alerta de Tsunami tras sismo de 7.7 grados

Shinji Kiyomoto La Agencia Meteorológica de Japón canceló la alerta de tsunami previamente emitida.

Después de algunas horas de incertidumbre, Japón canceló la alerta por posible tsunami que se produjo tras un terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter durante la mañana de este lunes 20 de abril. Previo a esto, se evacuaron a alrededor de 17 mil personas residentes en cinco diferentes regiones. A pesar de la intensidad del movimiento telúrico, únicamente se ha registrado saldo de una persona herida.

Se cancela todo: quitan alerta de tsunami en Japón

La Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta por la posibilidad de olas de hasta tres metros de altura en las zonas de Hokkaido, Iwate y Aomori. Esta alerta fue cancelada, pero se mantiene en observación las zonas de Hokkaido y Fukushima por posibles oleajes de 1 metro.

El puerto de Kuji registró las olas más grandes del tsunami con 80 centímetros de altura, mientras que por el momento no se han registrado víctimas. La primera ministra, Sanae Takaichi, informó en declaraciones a la prensa que su gabinete está “confirmando el alcance de los daños humanos y materiales”.

Este lunes 20 de abril se registró un movimiento de magnitud 7,7 en la costa oriental del centro y noreste de Japón, con una profundidad de 10 kilómetros, y llevó a las instancias niponas a activar aviso por tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.



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Durante la alerta, las autoridades llevaron a cabo la evacuación de al rededor de 17 mil personas debido a que la previsión es que en los próximos días se produzcan terremotos de una escala similar en la misma zona, como ocurrió en ocasiones anteriores, según explicó en una rueda de prensa el director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la JMA, Shinji Kiyomoto.

Hasta el momento, el saldo reportado es solo de una persona herida que tuvo que recibir atención médica tras caer por las escaleras de su casa en Hachinohe.

Por otra parte, los operadores nucleares también reportaron que las centrales de creación de energía se mantienen operando con regularidad y sin picos de radioactividad.