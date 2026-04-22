Destituyen a secretario de Marina de EU John Phelan tras meses de disputa con altos mandos

El exsecretario de Marina de Estados Unidos, John Phelan (@NavalInstitute/x)

El secretario de Marina de Estados Unidos, John Phelan, fue destituido de su cargo este miércoles, esto luego de de disputas internas reportadas con altos rangos del Pentágono.

Sin embargo, el Pentágono no dio detalles de su salida, pero en una publicación de X, el vocero del Departamento de Guerra, Sean Parnel, anunció que Phelan dejará su puesto “de forma inmediata”.

“En nombre del Secretario de Guerra y del Subsecretario de Guerra, agradecemos al Secretario Phelan su servicio al Departamento y a la Marina de los Estados Unidos”, indicó Parnell.

El exsecretario era encargado de organizar, entrenar y equipar a las fuerzas navales de Estados Unidos.

Su lugar será asumido de forma interina por el subsecretario Hung Cao, de acuerdo con los informes.

La salida de Phelan se produce tras la destitución, a principios de abril, del general Randy George, uno de lo más altos mandos del ejército estadounidense, así como de dos oficiales de alto rango.

Así como tras el reporte semanas atrás del New York Times sobre los desacuerdos que tenía con el secretario de Guerra, Pete Hegseth y el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg.

El exsecretario de Marina no tenía incidencia directa en los operativos de combate de EU, aunque se encargaba de definir presupuestos, tecnología y logística de desplazamiento.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump ha llevado a cabo una purga de altos mandos dentro de las Fuerzas Armadas, incluido el jefe del Estados Mayor Conjunto, Charles Brown, a quien sin razón alguna, destituyó en febrero del mismo año.

Entre otros oficiales destituidos se encuentran los jefes de la Armada y la Guardia Costera, el general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional, el vicecomandante de la Fuerza Aérea, un almirante de la Armada destinado a la OTAN y tres abogados militares de alto rango.

El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea también anunció que se retiraba tras cumplir solo dos de los cuatro años del cargo, y el jefe del Mando Sur un año después de asumir el puesto.

Tras todas estas salidas, Hegseth ha reiterado que el republicano elige a los cargos que quiere, así como defendió estas decisiones como una reorganización para alinear a las Fuerzas Armadas con las prioridades de Trump.