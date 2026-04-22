Carney dice que EU no dicta los términos de sus negociaciones comerciales

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (LUKAS COCH/EFE)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró este miércoles que EU no dicta los términos de la negociación comercial entre ambas naciones tras la revelación de que Washington ha exigido concesiones para reiniciar las conversaciones suspendidas desde octubre de 2025.

“No es un caso de simplemente aceptar una lista de demandas. Estados Unidos no dicta la negociación. Tenemos una negociación y podemos alcanzar un resultado satisfactorio para ambos países”, manifestó Carney a la prensa en Ottawa.

Asimismo, agregó que sabe que Estados Unidos considera algunos aspectos de la relación comercial con Canadá como “irritantes” o problemáticos.

“Nosotros también tenemos algunos por nuestra parte”, agregó.

Las declaraciones de Carney se producen después de que la radiotelevisión pública canadiense en francés, Radio-Canadá, revelará este miércoles que la Administración de Donald Trump ha exigido a Ottawa una “cuota de entrada” para el reinicio de las negociaciones que el republicano suspendió unilateralmente en octubre del año pasado.

Según Radio-Canadá, EU solicitó concesiones antes de que se reúnan los negociadores.

Por su parte, una fuente de la Administración Trump sugirió que las concesiones son un gesto de buena voluntad para ganar la atención del mandatario estadounidense, que en estos momentos está envuelto en varios “graves” conflictos internacionales.

Pero Canadá ha rechazado esa idea al considerar que en dos ocasiones ya ha realizado importantes concesiones, como la eliminación de una parte sustancial de los aranceles de represalia, sin obtener nada a cambio.

Este martes, Carney anunció que “este comité asesor asegura que el Gobierno está obteniendo el mejor asesoramiento y las perspectivas más amplias para impulsar los intereses económicos de Canadá” ante el estancamiento de las negociaciones con Washington.

Asimismo, Canadá, Estados Unidos y México están en proceso de revisión del T-MEC, acuerdo trilateral que ha sido clave para la economía canadiense desde hace más de 30 años, pero que ahora está en peligro por la posición de Trump, que está contemplando romper el tratado y firmar acuerdos bilaterales con sus países vecinos. (Con información de EFE)