Trump da marcha atrás y extiende alto al fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo

Trump anuncia extensión del alto al fuego con Irán (DANIEL HEUER / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que, a petición de Pakistán, ha decidido dar marcha atrás y extender el alto al fuego indefinidamente, hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

“Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, expresó el republicano en su red Truth Social.

Asimismo, justificó su decisión asegurando que el “Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido” y dado que el Gobierno pakistaní, que ejerce como mediador, le ha solicitado suspender el “ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”.

A pesar del alargamiento del cese de hostilidades, Trump afirmó que mantiene el bloqueo naval estadounidense contra buques iraníes que ordenó tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán el pasado 11 y 12 de abril en Islamabad.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, tenía previsto viajar este martes por la mañana a la capital paquistaní para un segunda ronda de negociaciones, pero suspendió la visita dado que Teherán no confirmó oficialmente su participación.

Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con su cúpula de Seguridad Nacional del país a horas de que venciera el miércoles el alto al fuego de dos semanas declarado a principios de abril.

Además de Vance, estuvieron en la reunión el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Defensa, Pete Hegseth y los enviados de la Casa Blanca al Medio Oriente, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del republicano.

El mandatario estadounidense decidió extender de forma indefinida la tregua a pesar de que este mismo martes declaró en una entrevista con la cadena CNBC que no pretendía prorrogarla.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, aseguró el presidente. “Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo”, agregó sobre las negociaciones.

Trump igualmente advirtió de que en caso de que no hubiera acuerdo retomaría “los bombardeos” contra la República Islámica.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”. (Con información de EFE)