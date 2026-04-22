Trump usa la Inteligencia Artificial de Palantir para su cacería de migrantes

La Gestapo del siglo XXI Manifestación en Nueva York contra la vigilancia que hace Palantir para la represión del gobierno contra inmigrantes y activistas

Palantir, la compañía de software especializada en análisis de datos para agencias de seguridad, no solo se ha puesto al servicio del Pentágono para incorporar la Inteligencia Artificial al ejército estadounidense -con el riesgo para la humanidad de que los algoritmos acaben tomando el control, como denuncia China-, sino que se ha convertido en la herramienta más innovadora del gobierno de Donald Trump para su cacería de inmigrantes, pese a que los creadores de la tecnológica son conscientes de los graves atropellos y abusos que están cometiendo los agentes del ICE.

Tal como dejaron por escrito en un manifiesto este fin de semana los fundadores de Palantir, Alex Karp y Peter Thiel, en su punto 17 se permite lanzar una reprimenda a los políticos estadounidenses vendidos al “poder blando” o temerosos de tomar acciones que luego les pasen factura en las urnas, por lo que encomienda a las grandes compañías tecnológicas a involucrarse activamente -como hace Palantir- en los dos frentes abiertos de la actual administración republicana: la aplicación de la IA en el sector de defensa e inteligencia ante enemigos exteriores (China, los cárteles de la droga) y los que el universo MAGA considera interiores: los inmigrantes (o por extensión todo aquel que tenga aspecto racial hispano o árabe).

“Muchos políticos en Estados Unidos, en esencia, se han encogido de hombros ante el crimen violento, abandonando cualquier esfuerzo serio para abordar el problema o asumir algún riesgo con sus electores o donantes a la hora de generar soluciones”, señala el manifiesto, por lo que “Silicon Valley debe desempeñar un papel en el abordaje del crimen violento”.

¿Cómo ayuda Palantir al ICE?

Palantir —cuyo nombre no es casualidad que signifique “piedra para ver” en los libros “El Señor de los Anillos” y “El Silmarillion”, de J. R. R. Tolkien— trabaja con ICE desarrollando sistemas de software que permiten rastrear, identificar y priorizar deportaciones de inmigrantes en EU, incluyendo plataformas como Investigative Case Management (ICM), ELITE y más recientemente ImmigrationOS. Estas herramientas integran datos biométricos, antecedentes migratorios y análisis predictivo para apoyar operativos de control y redadas.

ICM (Investigative Case Management; en español Gestión de Casos de Investigación) permite a los agentes acceder a información detallada sobre individuos: datos biométricos, historial migratorio, registros criminales y conexiones familiares. Funciona como un “hub” de datos para coordinar investigaciones, que es exactamente la especialidad de Palantir: la recopilación y cruce de cantidades masivas de datos.

ELITE (Enhanced Leads Identification and Targeting for Enforcement; en español Identificación Avanzada de Personas para la Aplicación de la Ley) es una herramienta que usa el análisis de datos para identificar personas y zonas donde realizar redadas.

ImmigrationOS (Immigration Lifecycle Operating System) es el arma más reciente y poderosa que ofrece Palantir al ICE y por la que la agencia perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional pagó a la empresa un contrato de 30 millones de dólares en 2025. Se trata de una plataforma de inteligencia artificial para rastrear en tiempo casi real el ciclo de vida completo de una persona deportada, desde la identificación hasta la salida del país.

La misión de Palantir es conectar las múltiples bases de datos gubernamentales (FBI, DHS, agencias locales y estatales) en una sola interfaz (punto de conexión), lo que permite casi de forma instantánea cotejar datos o antecedentes de una persona que aparezca en una o varias de estas agencias.

Asimismo, Palantir pone a disposición de los agentes del ICE sus algoritmos para identificar patrones de movilidad y hackear redes sociales de migrantes, de forma que puedan planear redadas, localizar individuos y coordinar detenciones.

Reportes periodísticos denunciaron que el ICE usó el software de Palantir para localizar a cientos de inmigrantes en al menos las áreas de Los Ángeles, Nueva Orleans y Minneapolis durante la redada masiva ocurrida en 2025. La herramienta permitió mapear redes familiares y laborales, facilitando arrestos masivos.

“Gestapo del siglo XXI”

Aunque el manifiesto para una futura “República Tecnológica” lo presenta como un deber en la lucha contra el crimen, en la que vale cualquier medio, en la práctica se traduce en herramientas de vigilancia migratoria que han generado fuertes críticas y ha sido tachada por los activistas como una suerte de “Gestapo del siglo XXI”.

La ACLU ha presentado querellas contra el gobierno y la empresa para exigir transparencia sobre los contratos de Palantir con ICE y denunciar que estas herramientas equivalen a “vigilancia masiva e intrusiva y criminalización de comunidades migrantes”. Por su parte, la organización latina Mijente ha lanzado campañas de denuncia contra Palantir, acusándola de ser “la máquina detrás de las deportaciones”, con protestas frente a las oficinas de la empresa y presionando a inversionistas para que retiren su apoyo.

Otros colectivos han pedido a universidades y gobiernos locales que no contraten servicios de Palantir, argumentando que su tecnología contribuye a la criminalización de comunidades migrantes.

Primera batalla ganada

La presión mediática y social contra la alianza antiinmigrante Palantir-Administración Trump logró su primera gran victoria cuando el Sistema de Salud Pública de Nueva York, el más grande del país, decidió recientemente no renovar su contrato con Palantir, que vencía en octubre de 2026, en protesta por colaborar en las deportaciones masivas de trabajadores y familias enteras, en su mayoría hispanas.