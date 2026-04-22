Pentágono calcula que el desminado del estrecho Ormuz llevaría aproximadamente seis meses

Desminado del estrecho de Ormuz (OLIVIER HOSLET/EFE)

El Pentágono estima que las operaciones de desminado en el estrecho de Ormuz no se empezarán a realizar hasta que acabe la guerra contra Irán y que éstas podrían llevar hasta seis meses, lo que dificultaría la pronta normalización del tráfico marítimo en la zona, así lo informó este miércoles The Washington Post.

Según tres fuentes anónimas citadas por el medio, un alto funcionario del Departamento de Defensa compartió esa estimación en una sesión informativa celebrada el martes con miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja de EU.

Estos cálculos implican que los efectos económicos del conflicto podrían durar hasta casi final de año incluso si la paz entre Teherán y Washington se acordara de manera inminente, y aún se sentirían cuando Estados Unidos celebre el próximo noviembre sus elecciones de medio mandato, vitales para que Trump y los republicanos mantengan el control de ambas cámaras en el Congreso.

Además de los efectos disruptivos para la economía global que está teniendo la guerra, el conflicto se ha vuelto tremendamente impopular, incluso entre las bases trumpistas, por el gasto militar y la subida en el precio de los combustibles como el petróleo de Texas que subió 3% y cerró en 92.96 dólares.

Los tres funcionarios citados destacaron que el funcionario del Pentágono aseguró que Irán podría haber colocado en el estrecho más de una veintena de minas y que algunas de ellas habrían sido colocadas empleando sistemas de control remoto o embarcaciones pequeñas, lo que dificulta su detección por parte de las fuerzas estadounidenses.

Se cree además que Irán podría tener dificultades para encontrar muchas de las minas plantadas en la zona.

Después de prorrogar indefinidamente y de manera unilateral el alto el fuego, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán el próximo viernes.

Por su parte, Irán afirmó que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las “condiciones necesarias y razonables” y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques. (Con información de EFE)