Accidente en carretera Panamericana norte: un muerto y 34 heridos tras chocar autobús en Ecuador

Accidente en carretera Panamericana Un autobús y un camión chocaron en el sector de Guayllabamba provocando el vuelco del bus

Un accidente entre un autobús y un camión dejó al menos una persona muerta y 34 lesionadas la mañana de este sábado en la carretera Panamericana Norte, a la altura de Guayllabamba, en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

El siniestro se reportó alrededor de las 07:30, cuando el ECU 911 recibió la alerta. Al llegar, los equipos de emergencia confirmaron la colisión entre un bus y un camión que transportaba pintura. Tras el impacto, la unidad de pasajeros terminó volcada, lo que dejó a varios ocupantes heridos.

Paramédicos desplegados en el sitio realizaron labores de valoración y triaje. En total, 34 personas resultaron afectadas con distintas lesiones. Algunas fueron estabilizadas en el lugar y otras trasladadas a hospitales con apoyo de ambulancias del Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Cruz Roja, Panavial y otras corporaciones coordinadas por el sistema de emergencias.

Pese a la atención inmediata, se confirmó la muerte de una persona de 15 años en el lugar del accidente. De manera extraoficial, una testigo señaló que podría tratarse de una ciclista, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

La magnitud del choque obligó a suspender la circulación vehicular en ambos sentidos de la vía Panamericana Norte, lo que provocó fuerte congestionamiento en este corredor clave que conecta a Quito con el norte del país.

Este hecho se suma a otros accidentes registrados en los últimos días en Ecuador, que en conjunto han dejado cinco muertos y 46 heridos durante la semana.

Más allá de lo inmediato, el problema tiene un impacto mayor. Datos retomados por la Coalición Movilidad Segura indican que el 25 por ciento de las atenciones médicas registradas hasta enero de 2026 en la red pública del país están relacionadas con siniestros viales.

La vocera del colectivo, Gladys Meléndez, advirtió que estos hechos ya representan un problema de salud pública por la presión que ejercen sobre el sistema sanitario y los costos que generan.

Un estudio del Banco Mundial calcula que la atención a víctimas de accidentes de tránsito en Ecuador implica un gasto cercano a los 280 millones de dólares al año, una cifra que refleja la dimensión del problema.