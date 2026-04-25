“Tenemos todas las cartas”: Trump cancela viaje a Pakistán y frena contactos con Irán para negociar

Donal Trump (imagen de apoyo) (ALLISON ROBBERT / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió cancelar el viaje de sus negociadores a Pakistán, donde se esperaba una nueva ronda de contactos indirectos con Irán, en medio de la tensión que mantienen ambos países.

La decisión frenó la salida de sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes tenían previsto trasladarse a Islamabad para continuar las conversaciones diplomáticas.

Trump justificó el cambio de último momento al asegurar que Estados Unidos no necesita desplazarse largas distancias sin resultados claros. En entrevista con Fox News, dijo que su gobierno mantiene una posición de ventaja y que Irán puede buscar el diálogo si así lo decide.

“Tenemos todas las cartas. Ellos pueden llamarnos cuando quieran”, afirmó el mandatario, al explicar que no permitiría un vuelo de 18 horas para “sentarse a hablar de nada”.

“Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: ‘No, no vais a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí’. Tenemos todas las cartas. Ellos (los iraníes) pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada”.

Más tarde, el propio Trump reforzó ese mensaje en Truth Social, donde sostuvo que Estados Unidos tiene la ventaja en el conflicto y cuestionó la organización del liderazgo iraní.

La cancelación coincidió con la salida de Islamabad del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien viajó rumbo a Omán tras reunirse con autoridades civiles y militares paquistaníes.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, Araqchí ya había descartado reunirse directamente con los representantes estadounidenses y abandonó el país sin esperar la llegada de la delegación de Washington, que originalmente estaba programada para este mismo día.

El intento de reactivar el diálogo entre ambos países se queda, por ahora, sin fecha clara, mientras siguen las diferencias y no hay señales de un acuerdo cercano.