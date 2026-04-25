Irán amenaza con responder si continúa el bloqueo de EU, considerado como “piratería” en puertos

Bloqueo Petrolero Las Fuerzas Armadas iraníes aseguran que tienen mayor capacidad militar y que responderán si continúan las acciones en la región

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos volvieron a escalar este sábado luego de que las Fuerzas Armadas iraníes advirtieran que responderán con firmeza si continúa el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en sus puertos.

El señalamiento llega tras la interceptación de un buque iraní y el aumento de operaciones militares en la zona.

El pronunciamiento fue emitido por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina al Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, donde calificaron las acciones estadounidenses como actos de “bandolerismo y piratería” en la región.

En el comunicado, aseguraron que, si estas medidas siguen, habrá una reacción directa de sus fuerzas.

Desde Teherán sostienen que su capacidad militar es mayor que en otros momentos y que están preparados para defender su territorio e intereses; incluso, señalaron que Estados Unidos ya ha visto parte de ese poder durante el conflicto que inició el pasado 28 de febrero.

En paralelo, Irán mantiene vigilancia constante sobre los movimientos militares en la región y refuerza su control en el estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde circula cerca del 20 por ciento del petróleo mundial.

Las autoridades iraníes advirtieron que cualquier nueva agresión será respondida con mayor intensidad.

El mensaje llega después de que fuerzas estadounidenses interceptaran un barco con bandera iraní que se dirigía a uno de sus puertos.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, al menos 34 embarcaciones han sido detenidas o forzadas a frenar su ruta desde que inició el bloqueo naval el 13 de abril.

Por su parte, Irán también ha tomado acciones en el mar. En los últimos días, ha retenido varios buques, entre ellos el ‘Epaminodes’, incautado por la Guardia Revolucionaria tras, según su versión, ignorar advertencias y cometer infracciones marítimas.