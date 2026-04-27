¿Los días van a empezar a durar 25 horas por la rotación de la Tierra?: Esto explica la NASA

Rotación terrestre El cambio climático vuelve a ocupar el papel principal en una alteración natural a nivel global; especialistas de la NASA explicaron por qué existirán días más largos.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha señalado que la rotación de la Tierra no es completamente constante, sino que presenta pequeñas variaciones que han sido medibles con tecnología de alta precisión.

De acuerdo con un artículo de divulgación científica, estos cambios están relacionados con procesos naturales como la influencia gravitacional de la Luna y la redistribución de masas en el planeta, sin embargo, especialistas han planteado que el planeta podría experimentar un alargamiento progresivo de la duración del día debido al cambio climático.

A pesar de que este escenario no sería inmediato ni perceptible en la vida cotidiana, sí representa una tendencia asociada al calentamiento global que afecta la dinámica de rotación terrestre.

¿Cuáles son las variaciones medibles de la rotación de la Tierra?

La Tierra no gira de manera perfectamente uniforme, sino que su velocidad de rotación puede variar en fracciones de milisegundos. Estas variaciones se deben a factores como:

El movimiento de los océanos y los vientos.

El comportamiento del núcleo terrestre.

La interacción gravitacional con la Luna.

En términos prácticos, estas diferencias son tan pequeñas que no afectan la vida diaria, pero sí son relevantes para sistemas de alta precisión como la navegación satelital o la medición del tiempo atómico.

Debido a ellos, científicos y científicas de la NASA monitorean constantemente la rotación del planeta para ajustar los sistemas de tiempo oficiales.

Otro elemento importante es que la Luna actúa como un “freno natural”, pues su fuerza gravitacional genera mareas que, con el paso de millones de años, han contribuido a ralentizar la rotación terrestre.

Este efecto acumulado es uno de los principales responsables del alargamiento progresivo del día, sin embargo, no el que más ha sorprendido a especialistas.

El papel del cambio climático en la duración del día

En un estudio científico reciente publicado en PNAS, los y las especialistas destacaron que el cambio climático podría estar influyendo en la rotación terrestre.

El deshielo de glaciares y la redistribución del agua en los oceános modifican el reparto de la masa del planeta, lo que afecta su velocidad de giro. Este fenómeno es comparable al de una patinadora que reduce su velocidad al extender los brazos; al alejar la masa del eje de rotación, el giro se vuelve más lento.

De manera similar, la Tierra experimenta cambios sutiles en su velocidad cuando grandes cantidades de agua se desplazan hacia distintas zonas del planeta.

En conjunto, estos efectos naturales y climáticos explican la posibilidad teórica de que, en el futuo muy lejano, la duración de un día terrestre sea mayor a la actual, llegando incluso a las 25 horas en escalas de tiempo geológicas.

¿A partir de qué año los días tendrán 25 horas de duración?

Según las estimaciones mencionadas, estos procesos —naturales y provocados por el cambio climático— podrían estar incrementando ligeramente la duración del día en milisegundos por siglo; si bien se tratan de cambios mínimos, a los largo de millones de años podría ser una transformación significativa.

Es decir, no recibirás el 2027 con días de 25 horas en fila, sino que el proceso de alargamiento en la duración del día podría tomar demasiado, realmente demasiado tiempo, en escala humana.

Aproximadamente, harían falta unos 2 millones de siglos para sumar una hora completa a la duración del día; por el momento, especialistas aseguran que no es un acontecimiento “marcado” en el calendario próximo de la vida terrestre.