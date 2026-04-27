Los Trump vs Jimmy Kimmel: Melania pide cancelar su show y Donald exige su despido tras polémico monólogo

Los Trump vs Jimmy Kimmel La tensión entre el comediante y la familia Trump escala luego de un chiste sobre la primera dama. Ambos pidieron a ABC retirar el programa, mientras crece el debate sobre libertad de expresión en EU.

La disputa entre Melania Trump y Donald Trump contra el conductor Jimmy Kimmel volvió a escalar luego de un monólogo transmitido en su programa nocturno, que provocó reclamos públicos y llamados directos a cancelar el show.

La controversia ocurre meses después de que el espacio ya había sido suspendido temporalmente, en medio de acusaciones de censura.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel que desató la polémica?

El conflicto comenzó con un monólogo emitido la noche del viernes 24 de abril, donde Kimmel, fiel a su estilo, hizo bromas políticas durante una rutina en la que simulaba participar en la cena de corresponsales en Washington.

En ese contexto, el conductor lanzó un comentario sobre la primera dama, a quien describió con un “brillo como de viuda expectante”. Aunque el tono era humorístico, la frase generó incomodidad por su doble sentido en inglés.

El chiste se emitió horas antes de que un hombre intentara ingresar armado al evento relacionado con la cena, lo que elevó la tensión alrededor del contenido del programa, aunque el comediante no tenía forma de anticipar ese hecho.

"Jimmy Kimmel":

Porque Trump pidió a Disney y ABC despedirlo tras su sketch de la Cena de Representantes de la Casa Blanca https://t.co/CPEDpw2Ze0 pic.twitter.com/PQieW84BL6 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 27, 2026

Melania Trump pidió a la ABC cancelar el programa

La reacción más inmediata vino de Melania Trump, quien utilizó su cuenta oficial para lanzar una crítica directa contra el conductor.

“La retórica de odio y violencia de Kimmel divide al país”, escribió, al tiempo que calificó sus palabras como “corrosivas”. También pidió a la cadena actuar: “Es hora de que ABC tome una postura”.

La primera dama fue más allá al señalar que el comediante “no debería entrar en los hogares cada noche para difundir odio”, en un mensaje poco habitual por su tono frontal.

Qué dijo Donald Trump sobre Jimmy Kimmel

Horas después, Donald Trump se sumó a la polémica desde su red Truth Social, donde pidió que Kimmel fuera despedido “de inmediato”.

El presidente criticó tanto el contenido del monólogo como un montaje visual utilizado en el programa, en el que aparecían imágenes editadas de su familia. También vinculó el discurso del comediante con el intento de ataque ocurrido en Washington.

“Esto va más allá de lo aceptable”, escribió, al tiempo que cuestionó a la cadena ABC por permitir ese tipo de contenido.

¿Ya habían cancelado antes el programa de Jimmy Kimmel?

No es la primera vez que el show de Kimmel enfrenta presión política. El 17 de septiembre de 2025, la cadena ABC suspendió temporalmente el programa, lo que desató protestas en el sector cultural.

Más de 400 artistas, entre ellos Meryl Streep, Robert De Niro, Jennifer Aniston y Selena Gomez, firmaron una carta denunciando censura.

La cancelación duró nueve días. Al regresar, el programa rompió récord de audiencia con más de 6.3 millones de espectadores, y el propio Kimmel defendió la libertad de expresión en televisión.

Lo que sigue en este conflicto

Hasta ahora, ni la cadena ABC ni The Walt Disney Company han fijado una postura oficial sobre las exigencias de los Trump. Tampoco Kimmel ha respondido directamente, aunque se espera que aborde el tema en futuras emisiones.

El caso reabre el debate en Estados Unidos sobre los límites del humor político, el papel de los medios y la influencia del poder en los contenidos televisivos, en un momento donde la tensión entre entretenimiento y política vuelve a estar en el centro de la conversación.