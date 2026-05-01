Trump amaga con tomar el control de Cuba regresando de la guerra con Irán; endurece sanciones

Donald Trump y el presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel El mandatario lanza advertencia al gobierno cubano (Fotos EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar el escenario geopolítico al sugerir que su país podría tomar el control de Cuba de forma casi inmediata una vez concluido el conflicto con Irán.

En su discurso, emitido durante un encuentro privado en Florida ante líderes políticos y empresariales, el mandatario indicó que primero concluirá el conflicto en Medio Oriente y después dirigirá la atención hacia la isla.

Trump lanza advertencia a Cuba

Durante el mismo acto, Trump mencionó el posible despliegue del USS Abraham Lincoln hacia el Caribe. En su descripción, el portaaviones podría posicionarse a corta distancia de la costa cubana como parte de un escenario planteado en su discurso.

“Lo haremos de camino de regreso desde Irán. Tendremos el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo. Haremos que entre, se detenga a unas 100 yardas de la costa, y ellos dirán: muchas gracias, nos rendimos”, dijo en tono de sarcasmo el presidente de EU.

Sanciones a Cuba

Este mismo día, la administración estadounidense firmó una orden ejecutiva para ampliar las sanciones contra el gobierno cubano. Las medidas se enfocan en sectores como energía, defensa, minería y servicios financieros.

De acuerdo con la disposición, cualquier empresa o persona que mantenga operaciones en estos sectores o vínculos con el gobierno de La Habana enfrentará el bloqueo total de activos en Estados Unidos. Estas acciones se suman a restricciones previas, incluido el bloqueo al suministro de petróleo.

Movilización en Cuba frente a la embajada de Estados Unidos

En medio de estas tensiones, el gobierno cubano realizó su concentración por el Primero de Mayo en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. De acuerdo con cifras oficiales, más de medio millón de personas participaron en la movilización.

El evento se llevó a cabo en un contexto marcado por la escasez de alimentos, los apagones y las limitaciones en el transporte, factores vinculados al impacto de las sanciones y a la crisis energética que atraviesa el país.