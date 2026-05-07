Reactor nuclear RV-1: Venezuela retira material químico después de 35 años tras aumento de riesgo por ataque militar de EU

reactor RV-1 El Gobierno venezolano informó que completó una operación para extraer y trasladar el material nuclear restante del reactor experimental RV-1, cerrado desde 1991

Venezuela anunció este jueves que concluyó una operación de contención, extracción y traslado del material nuclear que permanecía almacenado en el reactor experimental RV-1, ubicado en instalaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

De acuerdo con el gobierno venezolano, el operativo se realizó entre el 18 y el 29 de abril y consistió en movilizar el material desde el estado Miranda hasta los muelles de Puerto Cabello para su embarque marítimo especializado.

Ataque de enero aceleró la operación

Las autoridades señalaron que la decisión de retirar el material restante se volvió urgente después del ataque militar ocurrido el 3 de enero de 2026 en zonas cercanas al IVIC.

Según el comunicado oficial, el bombardeo se registró a unos 50 metros del antiguo reactor RV-1, lo que incrementó el nivel de riesgo en el área y aceleró un proceso que Venezuela llevaba años solicitando a organismos internacionales.

El Ejecutivo aseguró que durante la operación participaron funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología, personal de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos y autoridades del Organismo Internacional de Energía Atómica, que supervisó las medidas técnicas y de seguridad.

¿Qué era el reactor RV-1?

El reactor RV-1 fue el único reactor nuclear de investigación de Venezuela y uno de los primeros en operar en América Latina. Entró en funcionamiento en 1960 y fue diseñado para investigación científica y producción de radioisótopos.

El proyecto fue impulsado por el científico venezolano Humberto Fernández Morán y dejó de operar en 1991.

Años después comenzó su proceso de clausura junto con supervisión internacional. Parte del combustible nuclear fue retirado en la década de los noventa, aunque todavía permanecía material almacenado bajo medidas de enfriamiento y control técnico.

Actualmente, las antiguas instalaciones del reactor funcionan como una planta de esterilización con rayos gamma conocida como Pegamma.

Daños en instalaciones científicas en Venezuela

Tras el ataque registrado en enero, autoridades venezolanas reportaron afectaciones en la red eléctrica y sistemas de bombeo de agua del IVIC, situación que impactó las operaciones de varios centros de investigación.

El director del instituto, Alberto Quintero, informó entonces que al menos la mitad de los laboratorios y centros científicos tuvieron problemas en el suministro eléctrico debido a los daños provocados en la infraestructura.