Texas vigila a 2 pasajeros del crucero con brote de hantavirus; ya hay monitoreo en varios estados de EU

Texas vigila a pasajeros de crucero con brote de hantavirus Autoridades sanitarias mantienen seguimiento mientras crece la vigilancia en Estados Unidos.

Las autoridades de salud de Texas mantienen bajo observación a dos residentes del estado que viajaron en el crucero MV Hondius, embarcación donde se detectó un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) notificaron a funcionarios texanos que ambos pasajeros abandonaron el barco y regresaron a Estados Unidos antes de que se confirmara la alerta sanitaria a bordo.

De acuerdo con el Departamento de Servicios de Salud de Texas, las dos personas fueron contactadas y hasta ahora no presentan síntomas relacionados con la enfermedad ni reportaron haber tenido contacto cercano con pasajeros enfermos durante el viaje.

Pasajeros aceptaron monitoreo diario

Las autoridades detallaron que ambos viajeros aceptaron mantenerse bajo vigilancia sanitaria, realizando controles diarios de temperatura y reportando cualquier síntoma sospechoso a los servicios médicos.

Texas no es el único estado que ya sigue posibles casos relacionados con el crucero. Medios estadounidenses reportaron que al menos otras tres personas están bajo monitoreo en Georgia, Arizona y California por posible exposición al virus.

El director de los CDC, Jay Bhattacharya, aseguró que el riesgo para la población en Estados Unidos sigue siendo “muy bajo” y explicó que la agencia ya coordina acciones con autoridades nacionales e internacionales desde que fue notificada del brote.

Crucero que salió desde Argentina

El brote fue detectado en el crucero MV Hondius, que realizaba un recorrido por el Atlántico Sur tras partir desde Ushuaia.

Ante la situación, la Organización Mundial de la Salud solicitó apoyo internacional y España aceptó recibir la embarcación en las Islas Canarias para continuar con la atención médica, aislamiento de pasajeros y posibles repatriaciones.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias mantienen investigaciones epidemiológicas y pruebas adicionales para determinar el origen exacto de los contagios.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad asociada principalmente al contacto con saliva, orina o excremento de roedores infectados. La infección puede provocar complicaciones respiratorias severas y, en algunos casos, ser mortal.

Aunque algunas variantes del virus pueden transmitirse entre personas mediante contacto estrecho, especialistas han insistido en que el riesgo de contagio masivo sigue siendo bajo.

Autoridades sanitarias internacionales continúan con el monitoreo de pasajeros y tripulantes del crucero mientras avanzan las investigaciones sobre el brote detectado en alta mar.