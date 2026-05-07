La motosierra de Milei recortó el monitoreo de ratones portadores de hantavirus causantes del brote

Alerta sanitaria mundial Manifestación en el metro de Buenos Aires contra los recortes del gobierno de Milei al Consejo Nacional de Ciencia, que se vio obligado a recortar el número de inspectores zoosanitarios

El negacionismo científico mezclado con políticas ultraliberales forma un cóctel explosivo de impredecibles consecuencias para la salud pública y el control de enfermedades letales.

Es lo que podría haber ocurrido en Argentina, donde, nada más llegar al poder el ultraderechista Javier Milei, en diciembre de 2023, puso en marcha su motosierra y recortó de un tajo el 35% del presupuesto destinado al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), responsable del control de los roedores portadores del hantavirus de los Andes, endémico en el sur del país, y la única variante que se puede transmitir de humano a humano.

Cae el monitoreo

Al referirse a las capacidades que tienen las autoridades argentinas de monitorear la situación del virus, Isabel Gómez Villafañe, doctora en Ciencias Biológicas y especialista en hantavirus, endémico en el sur de Argentina y Chile, denunció que los investigadores —y la ciencia en general— enfrentan importantes dificultades presupuestarias debido al desfinanciamiento del sector por parte del Gobierno de Milei, que en marzo pasado hizo además efectiva la salida de Argentina de la OMS.

“Lo que se ve en el último tiempo es que disminuyó mucho el poder ir al campo y registrar los datos, ver y monitorear qué pasa con estas enfermedades”, lamentó.

Mencionó las crecientes renuncias de investigadores debido a sus bajos salarios y hasta admitió haber financiado investigaciones con su propio dinero. “El hecho de que se les vaya dejando de lado, no dando tanta importancia a todo eso, repercute”.

“Esto hace que haya menos conocimiento, menos monitoreo, y a partir de estos brotes, que cada vez son más frecuentes de todas estas enfermedades emergentes, no se va a poder actuar”.

Quien olvida la historia está condenado a repetirla

La variante Andes Sur del hantavirus, predominante en el sur de Argentina, registra casi todos los casos documentados de transmisión entre humanos, tiene una elevada tasa de mortalidad.

La identificación de un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que partió desde la ciudad argentina de Ushuaia el 1 de abril, ha creado una alerta internacional y alarma en la sociedad, aún traumatizada por la tragedia planetaria de la pandemia de covid, que dejó más de siete millones de muertos.

Los números registrados en Argentina durante el último año lo ubican como el país sudamericano con mayor cantidad de casos, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicado en diciembre pasado.

Las últimas cifras del Ministerio de Sanidad muestran un fuerte repunte de casos en la temporada actual y un aumento en la tasa de mortalidad, ubicada en el 31,7%.

Expertos explicaron que la mayoría de las variantes de hantavirus registradas en Argentina pertenecen a la familia Andes, dentro de las cuales se incluye la variante Andes Sur, predominante en la Patagonia y a la cual se atribuye una elevada tasa de mortalidad y prácticamente todos los casos documentados de transmisión interhumana.

El método más común de transmisión de la variante Andes, a la cual se atribuye la muerte de tres pasajeros del crucero, es, sin embargo, el más común para todas las de hantavirus: mediante inhalación de partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres infectados.

El caso más grasve hasta ahora de transmisión interhumana tuvo lugar en la provincia de Chubut —sur de Argentina— entre fines de 2018 y comienzos de 2019, cuando se registraron 34 casos de la variante Andes Sur en un período y territorio acotados, 33 de ellos por contacto con otros pacientes infectados.

Pero Milei no tiene memoria. Peor: sacó a Argentina de la OMS, alegando que sus medidas de confinamiento pusieron en jaque la economía y asegurando que su gobierno gestionaría mejor cualquier crisis sanitaria, copiando las mismas palabras que dijo su admirado Donald Trump cuando sacó a Estados Unidos.

“Reconsideren su salida de la OMS”

Al respecto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este jueves que espera que el brote de hantavirus que se está registrando haga que EU y Argentina reconsideren sus decisiones y ambos gobiernos regresen al organismo de la ONU para la prevención y combate de enfermedades a nivel global.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, dijo en una rueda de prensa dedicada a la situación en torno al hantavirus.

“La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, recalcó.

Estados Unidos oficializó su salida de la OMS el pasado 22 de enero, un año después del anuncio de esta decisión, una condición para hacerla efectiva.

Sin embargo, una segunda condición legal es que el país que quiera retirarse de la organización debe estar al día con sus contribuciones obligatorias, lo que en el caso de Estados Unidos no ocurre. Esta decisión ha privado a la OMS de cerca del 20% de su financiamiento.

Por su parte, Argentina dio por concluido el procedimiento de salida de la OMS el pasado 17 de marzo, aunque aún se espera un pronunciamiento al respecto de la asamblea anual de la organización, que se iniciará el próximo día 18 en Ginebra.