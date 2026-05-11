Cole Allen, acusado de intentar asesinar a Trump se declara no culpable de los 4 cargos en su contra

Cole Allen El ingeniero de California enfrenta delitos por intento de magnicidio, uso de armas y agresión a un agente federal.

Cole Allen, el hombre señalado por intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró este lunes no culpable de los cuatro cargos federales que enfrenta en una corte de Washington.

El acusado, de 31 años y originario de California, permanece detenido mientras avanza el proceso judicial en su contra. Entre las acusaciones destaca el cargo de intento de magnicidio, delito que podría derivar en una sentencia de cadena perpetua.

Ataque ocurrió durante la cena de corresponsales en EU

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Allen fue detenido el pasado 26 de abril luego de burlar uno de los filtros de seguridad instalados en el hotel donde se realizaba el evento.

En la cena se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y otros integrantes del gobierno estadounidense.

Las investigaciones indican que el sospechoso llevaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos cuando intentó ingresar al salón principal. Según los reportes preliminares, el hombre corrió hacia el acceso y habría disparado contra un agente de seguridad antes de ser sometido por elementos de las fuerzas del orden.

El incidente provocó momentos de tensión dentro del recinto y obligó a evacuar al presidente y parte de su gabinete. No se reportaron víctimas durante el intercambio de disparos.

Fiscalía agregó un cuarto cargo en contra de Cole Allen

Inicialmente, Allen enfrentaba tres acusaciones federales. Sin embargo, la Fiscalía del Distrito de Columbia presentó una acusación revisada ante un gran jurado y añadió un cuarto delito relacionado con agresión a un agente utilizando un arma mortal.

Además del intento de asesinato, también enfrenta cargos vinculados al uso y transporte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades estadounidenses detallaron que minutos antes del ataque el sospechoso habría enviado mensajes a familiares donde aseguraba que su objetivo eran integrantes de la administración de Trump.

Jueza se disculpó por condiciones en prisión

La semana pasada, la jueza Zia Faruqui, encargada del caso, ofreció disculpas al acusado por las condiciones en las que permaneció detenido durante sus primeros días bajo custodia.

De acuerdo con la audiencia, Allen pasó varios días en aislamiento, situación que fue cuestionada por sus abogados defensores durante el proceso inicial.

Por ahora, el caso seguirá su curso en tribunales federales mientras las autoridades continúan reuniendo pruebas sobre el intento de ataque ocurrido en uno de los eventos políticos y mediáticos más vigilados de Washington.