Encuentran 6 cuerpos dentro de un tren en Laredo, Texas; investigan posible tragedia migrante

Tren en la frontera Estados Unidos México Hasta ahora no se han confirmado identidades de los seis cuerpos dentro del tren, ni las causas de muerte.

Seis personas fueron encontradas sin vida dentro de un vagón de carga de un tren en la ciudad de Laredo, Texas, uno de los principales puntos fronterizos entre Estados Unidos y México.

El hallazgo ocurrió la tarde-noche del domingo en un patio ferroviario de Union Pacific, luego de que trabajadores inspeccionaran uno de los vagones y reportaran la presencia de cuerpos al interior.

Elementos del Departamento de Policía de Laredo y equipos de emergencia acudieron al sitio y confirmaron la muerte de seis personas: cinco hombres y una mujer.

Autoridades esperan identificar a las seis víctimas dentro del tren

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado las identidades ni las nacionalidades de las víctimas.

José Espinoza, portavoz de la Policía de Laredo, informó que aún esperan más información para poder notificar a las familias.

“Estamos esperando más detalles para notificar a las familias de las víctimas, aún no tenemos nacionalidades o los nombres”, señaló el funcionario.

La Oficina del Médico Forense del condado de Webb realizará las autopsias correspondientes para determinar las causas exactas de muerte.

Investigan recorrido del vagón

Las autoridades también buscan reconstruir el trayecto que realizó el vagón de carga antes de llegar al patio ferroviario, ya que hasta ahora se desconoce su historial de viaje.

Union Pacific lamentó lo ocurrido y aseguró que colabora con las autoridades en las investigaciones.

“Union Pacific lamenta este incidente y trabaja estrechamente con las autoridades para investigarlo”, indicó la empresa ferroviaria en un comunicado.

Laredo, un punto clave en la frontera

Laredo se ubica a unos 200 kilómetros al sur de San Antonio y es considerado uno de los cruces comerciales más transitados entre México y Estados Unidos.

La ciudad también ha sido identificada durante años como una de las rutas utilizadas para el traslado ilegal de personas hacia territorio estadounidense.

Aunque las autoridades no han confirmado si las muertes están relacionadas con tráfico de migrantes, el caso recordó una de las tragedias más graves registradas en Texas.

En 2022, 53 migrantes murieron dentro de un tráiler abandonado bajo altas temperaturas, en un caso que derivó en condenas de cadena perpetua para dos traficantes de personas el año pasado.

Por ahora, la investigación continúa mientras autoridades locales y federales intentan esclarecer qué ocurrió dentro del vagón donde fueron halladas las seis víctimas.