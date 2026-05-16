China confirma visita de Putin para la próxima semana luego de la reunión entre Xi Jinping y Trump

Amistad de doble cara Vladímir Putin y Xi Jinping (Imagen de apoyo )

China volverá a colocarse en el centro de la escena internacional la próxima semana con la visita oficial del presidente ruso, Vladímir Putin, quien viajará a territorio chino el 19 y 20 de mayo por invitación de Xi Jinping.

La confirmación fue hecha este sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de China mediante un breve comunicado en el que únicamente se detallaron las fechas del encuentro entre ambos mandatarios.

La visita llega en un momento clave para Pekín, apenas unos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, concluyera su gira por China, donde sostuvo reuniones con Xi Jinping para abordar temas relacionados con comercio, Taiwán y la guerra en Irán.

China busca mantener equilibrio entre potencias

De acuerdo con el diario hongkonés *South China Morning Post*, será la primera vez que China reciba en el mismo mes y fuera de una cumbre internacional a los líderes de Estados Unidos y Rusia, una señal del papel que busca asumir Pekín en el escenario global.

La estrategia china ocurre mientras aumentan las tensiones geopolíticas y económicas en distintas regiones del mundo, lo que ha llevado al gobierno de Xi Jinping a fortalecer relaciones tanto con Washington como con Moscú.

En los últimos años, Rusia y China han estrechado sus vínculos políticos y económicos. Incluso, semanas antes del inicio de la invasión rusa a Ucrania, Xi Jinping y Vladímir Putin declararon en Pekín una “amistad sin límites” entre ambos países.

El Kremlin ya había adelantado el jueves que Putin viajaría “muy pronto” a China y aseguró que todos los preparativos para la visita estaban prácticamente terminados, aunque en ese momento no se habían revelado las fechas oficiales.

Ahora, el encuentro entre ambos presidentes se dará en medio de un panorama internacional marcado por disputas comerciales, conflictos armados y reacomodos diplomáticos entre las principales potencias del mundo.