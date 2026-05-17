Fujimori pide apoyo a los peruanos para defender la “economía, democracia y libertad”

Fujimori pide apoyo a los peruanos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (EFE)

La candidata derechista por la presidencia en Perú, Keiko Fujimori convocó este domingo a los ciudadanos para que apoyen su candidatura en la segunda vuelta que disputará el próximo 7 de junio con el izquierdista Roberto Sánchez, para evitar que se ponga en riesgo “la estabilidad económica, la democracia y la libertad”.

“Hoy los convoco a que transformemos el miedo y la decepción en acción y esperanza”, indicó la líder del partido Fuerza Popular en un pronunciamiento público, en el que no aceptó preguntas de la prensa, tras la promulgación de los resultados de las elecciones generales del pasado 12 de abril.

Fujimori agradeció “a Dios y a cada una de las personas” que apoyaron su candidatura y lamentó que las elecciones no hayan “estado ajenas a irregularidades, como también sucedió en 2021”.

“Hace cinco años venimos peleando para conocer la verdad, hemos acudido a todas las instancias posibles”, comentó en referencia a que en 2021 afirmó, sin presentar pruebas, que fue víctima de un fraude para favorecer a su entonces rival presidencial, el izquierdista Pedro Castillo, quien ganó esos comicios.

Asimismo, sostuvo que las irregularidades que se presentaron durante el actual proceso, como el retraso en la entrega de material electoral que llevó a Rafael López Aliaga a afirmar que él había sido víctima de un fraude, diciendo que “dañan a la democracia y a cada uno de los peruanos”.

La candidata derechista pidió a la comunidad internacional que supervise el desarrollo de la segunda vuelta presidencial, porque aseguró que “la participación activa de los observadores es fundamental”.

Por eso, mencionó que ahora “se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden, el principio de autoridad para combatir a la delincuencia, un estado que multiplique las oportunidades de trabajo”.

“Sé que muchos votaron por muchas opciones en primera vuelta, los convoco a trabajar en unidad para alcanzar estos objetivos que son transversales a los partidos políticos”, enfatizó.

Fujimori añadió que hace este llamado porque “hoy está en riesgo la estabilidad económica, la democracia, la libertad para emprender y trabajar” en su país, aunque admitió que el proceso electoral también ha dejado “en evidencia las grandes deudas del Estado” con muchos de los peruanos.

“La solución no es destruir lo avanzado, no es generar más división, más caos, es construir un Estado presente, que trabaje con eficiencia y sentido de urgencia”, puntualizó.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú oficializó que Fujimori disputará la presidencia con Sánchez, en una suerte de reedición de los comicios de 2021 al enfrentarse la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que perdió las tres últimas elecciones, y el candidato del partido Juntos por el Perú, que compite en nombre del encarcelado exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

Los comicios determinarán al presidente o presidenta que gobernará a Perú durante el próximo quinquenio, tras una década de inestabilidad que ha llevado al país a tener ocho gobernantes. (Con información de EFE)