La ONU alerta que crímenes de Israel en Gaza podrían ser constitutivos de genocidio

Crímenes de Israel Una mujer palestina junto a sus dos hijos agonizando por falta de alimentos y medicinas durante los meses de bloqueo israelí sobre la franja de Gaza

Israel está cada vez más cerca de ser considerado por la ONU un Estado genocida, tal como denuncian numerosos gobiernos y organizaciones tras asistir durante meses a la destrucción sistemática de Gaza y el bombardeo de campos de refugiados, incluido escuelas y hospitales.

Este lunes, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos humanos alertó que algunas de las violaciones perpetradas por las fuerzas del Estado judío podrían ser constitutivas de genocidio, el mayor crimen que se puede comenter contra la humanidad, al tratarse del intento de eliminar a un pueblo.

El informe, que analiza la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados entre el 7 de octubre de 2023 -el día del ataque terrorista de Hamás en Israel y comienzo de los bombardeos sobre la Franja- y el 31 de mayo de 2025, señala entre sus conclusiones que las acciones del ejército israelí “imponen a los palestinos condiciones de vida cada vez más incompatibles con su continuidad como grupo en Gaza”.

Bloqueo de ayuda a todo un pueblo

Las reiteradas violaciones indican un “doble objetivo”, concluye el informe: en primer lugar un “castigo colectivo” a los palestinos y, en segundo, “el desplazamiento forzado, vaciamiento y limpieza étnica de amplias zonas de los Territorios Palestinos Ocupados”.

Uno de los abusos destacados por el informe es el asedio y bloqueo de ayuda humanitaria por parte de Israel, un tipo de crimen que “si se comete con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso puede ser constitutivo de genocidio”.

La oficina que lidera el alto comisionado Volker Türk recordó que el cierre de un territorio impidiendo la huida de civiles, unido a ataques de instalaciones indispensables para su supervivencia y un bloqueo deliberado de suministros esenciales, causando hambruna, está absolutamente prohibido.

El informe denuncia que se produjo en Gaza una “vulneración a gran escala” del derecho internacional humanitario, provocando miles de muertes de civiles palestinos, junto a ataques contra objetivos no militares tales como instalaciones sanitarias, y asesinatos de periodistas, trabajadores de la salud o actores humanitarios.

Crímenes de guerra en Cisjordania

Al mismo tiempo, en Cisjordania hubo un “uso innecesario y desproporcionado de la fuerza” que condujo a cientos de muertes ilícitas, que en muchos casos podrían equivaler a crímenes de guerra,

La destrucción deliberada de amplias zonas de Gaza y de gran parte de los campos de refugiados del norte de Cisjordania, unida a la restricción de movimiento impuesta a los palestinos, que obligó a muchos de ellos a abandonar sus hogares, “indica que Israel pretende que el desplazamiento sea permanente, lo que suscita preocupaciones sobre limpieza étnica”, insiste el informe.

Cifras de víctimas incompletas

La oficina ha verificado por el momento 18,683 muertes de palestinos como resultado del conflicto, incluidos 7,347 niños y 3,994 mujeres, lo que parece indicar que las principales víctimas de las operaciones militares fueron civiles.

También subraya que las cifras del Ministerio de Salud palestino, que estima en más de 54,000 los fallecidos en el periodo estudiado por el informe, podrían ser muy inferiores a las reales, al no reflejar el alto número de personas sepultadas bajo los escombros ni las muertes derivadas por el deterioro de la situación humanitaria.

El informe también denuncia cómo la ofensiva israelí contra la población civil palestina estuvo acompañada de una “persistente retórica deshumanizadora” por parte de cientos de altos cargos de Israel.

Ministros, diputados y otras figuras políticas calificaron a los palestinos de “animales” o instaron a “aniquilar” toda la Franja, subrayó el informe, que recordó que esa retórica “puede constituir incitación a violaciones de derechos humanos y crímenes contra el derecho internacional, incluido el genocidio”.

Llamados dentro y fuera de Israel

A la vista de las conclusiones del informe, la oficina de Naciones Unidas insta a Israel a cumplir las medidas provisionales indicadas por la Corte Internacional de Justicia relativas a la prevención de actos de genocidio.

También pide a otros Estados a que ejerzan su influencia para prevenir estas violaciones y crímenes “y cumplan sus obligaciones con el derecho internacional, adoptando medidas para prevenir y castigar crímenes atroces, incluido el genocidio”.