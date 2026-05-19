EU asegura que no le será “dificil” resolver la situación en la “fallida” Cuba

Trump presumiendo como se verá el salón de baile de la Casa Blanca (SAMUEL CORUM / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que a su Gobierno no le sería “dificil” resolver la situación en la que se encuentra Cuba, sobre la que EU ha intensificado la presión con sanciones económicas y un bloqueo petrolero desde enero.

“Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda. Cuba es una nación fallida. Cuba necesita ayuda, y nosotros se la daremos”, manifestó Trump ante preguntas de periodistas durante una visita a las obras de su salón de baile en la Casa Blanca, para lo que ordenó derribar el Ala Este del edificio.

Asimismo, elogió a los cubanoestadounidenses, sobre todo en Miami, donde obtuvo el “97% de sus votos” y advirtió que que quiere “ayudarlos ahora, porque estos han sido tratados “extremadamente mal” por el Gobierno cubano, controlado primero por los hermanos Fidel y Raúl Castro, y ahora por su sucesor, Miguel Díaz-Canel.

“Eso no nos resultará difícil de resolver”, precisó sobre la situación en la isla caribeña mientras sostenía una gran cartulina con una imágen de cómo quedaría el salón de baile una vez concluido.

Al ser cuestionado sobre si esto se podría lograr sin un cambio de régimen en Cuba, advirtió: “Yo puedo hacerlo, cambie el régimen o no”.

“Ha sido un régimen duro este año. Han matado a mucha gente, pero es un país que realmente necesita ayuda. No tiene nada. No pueden encender las luces, no tienen qué comer”, destacó el republicano.

Cuba enfrenta actualmente una de sus peores crisis humanitarias y económicas, agravada por la falta de combustible despues de que Washington cortara el suministro desde Venezuela y amenazara con sanciones a los países que enviaran crudo a la isla.

La semana pasada, el presidente estadounidense se mostró convencido de que logrará que el Gobierno cubano termine alineándose con EU y se aparte de China.

Igualmente, el Departamento de Justicia estaría considerando una acusación contra Raúl Castro en un caso relacionado con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996, cuyo anuncio tendría lugar el 20 de mayo en Miami, en coincidencia con la celebración del Día de la Independencia de la isla por el exilio cubano.

El caso contra Castro, de 94 años, fue dado a conocer por medios estadounidenses y formaría parte de un renovado esfuerzo de la Casa Blanca por incrementar la presión sobre Cuba, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a impulsar un cambio político en el país. (Con información de EFE)