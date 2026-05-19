Flotilla anuncia la intercepción de todos sus barcos que iban rumbo a Gaza

Intercepción israelí (EFE/Flotilla Global Sumud)

La Flotilla Global Sumud confirmó este marte que han sido interceptados todos los barcos que navegaban rumbo a la Franja de Gaza tras la captura del último de ellos, el Lina Al Nabulsi, de pabellón francés, sobre las 18:00 hora local, a 119 millas náuticas del enclave palestino.

Rumbo a Gaza, iniciativa española miembro de la Flotilla, apuntó que este último barco pertenecía a la Flotilla de la Libertad, una de las tres iniciativas que formaban parte de esta flota de 57 barcos que partieron desde las costas turcas para intentar romper el bloqueo marítimo israelí a Gaza.

Este último barco llevaba a bordo seis activistas de Francia, Italia, Bélgica, Corea del Sur y Estados Unidos, destacaron en un comunicado.

Intercepción violenta

La anterior embarcación interceptada por el Ejército israelí fue alrededor de las 15:30 hora local, cuando una patrullera militar israelí se acercó al velero Sirius, uno de los últimos barcos que permanecían navegando en dirección a la costa gazatí.

En este encuentro, la Flotilla denunció que la embarcación fue colisionada de forma intencional por la patrullera.

“Una embarcación de la Marina israelí ha intentado parar el Sirius, uno de nuestros dos últimos barcos. Tras crear primero olas artificiales, lanzó agua a presión y luego chocó con la parte de la popa”, indicó la organización en un mensaje en su cuenta de X.

Después del incidente, se cortó la conexión por satélite del Sirius y se desconoció durante un rato el estado de los activistas a bordo.

En un vídeo difundido en el mismo mensaje, que recoge los momentos previos a la colisión, se ve pasar una patrullera militar gris con banda azul, identificada con las siglas A833D, pasar muy cerca del Sirius, cuyos tripulantes visten chaleco salvavidas y levantan las manos.

El barco pasa primero por delante de la proa del velero, obligándolo a pasar a través de las olas de su estela, y en una segunda maniobra se aproxima desde babor, hasta que la proa roza la popa del Sirius, momento en el que se corta la grabación.

En un segundo mensaje, la Global Sumud calificó esa maniobra de “ataque ilegal y bárbaro” y denunció que “representa un riesgo de hundir” el barco de los activistas y “pone en peligro la vida de los tripulantes”.

Durante la jornada de este martes, Israel abordó la decena de barcos que aún permanecían operativos, con unos 70 activistas a bordo, después de que el lunes las fuerzas israelíes bloquearan más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes en aguas internacionales próximas a Chipre.

En retransmisiones en directo difundidas por los activistas pudo verse cómo soldados israelíes subían a algunas de las embarcaciones mientras sus ocupantes, con chalecos salvavidas puestos, permanecían con las manos en alto.

La Freedom Flotilla Coalition, coorganizadora de la expedición, había confirmado este martes que 70 activistas a bordo de diez barcos seguían en ruta hacia Gaza, mientras que cifró en 400 los “participantes civiles desarmados”, procedentes de 45 países, que han sido “secuestrados en aguas internacionales por las fuerza militares israelíes”.

Según los organizadores, los activistas retenidos están siendo trasladados al puerto israelí de Ashdod, a donde podrían llegar en la mañana de este miércoles, aunque todavía se desconoce qué medidas adoptarán las autoridades de Israel una vez desembarquen en su territorio.

Además, la plataforma dijo que al menos cinco barcos habrían recibido disparos, algunos este martes y otros durante los abordajes del lunes.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió que se verifique urgentemente “el uso de la fuerza por parte de las autoridades israelíes”, después de que activistas italianos denunciasen el uso de balas de goma contra las embarcaciones, según argumentó el Ministerio en un comunicado.

EU sanciona a organizadores de la Flotilla

Por su parte, Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro organizadores de la Flotilla, entre ellos el palestino español Saif Abukeshek, a los que acusan de apoyar a Hamás y de “socavar el avance” de Donald Trump para lograr la paz en la región.

El Departamento del Tesoro sancionó a Abukeshek y a Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz, radicado en España, por su papel como dirigentes de la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA, por siglas en inglés), con sede en Europa.

Asimismo, Abukeshek figura como miembro del comité directivo de la flotilla humanitaria, mientras que Abu Mahfuz, ejerce como secretario general interino y presidente de la organización.

Otro de los sancionados por EU fue Mohammed Khatib, coordinador europeo de la red Samidoun con base en Bélgica, y a Jaldia Abubakra Aueda, coordinadora en Madrid, por su liderazgo en dicha organización.

“La flotilla proterrorista que intenta llegar a Gaza es un intento absurdo de socavar el exitoso avance del presidente Trump hacia una paz duradera en la región”, precisó en un comunicado Scott Bessent, en un comunicado.

Como consecuencia de estas medidas, todos los bienes e intereses de los sancionados en EU o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados, y se prohíben las transacciones con ellos salvo autorización específica. (Con información de EFE)