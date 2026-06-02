El Papa nombra a la mexicana Montserrat Alvarado como “ministra” de Comunicación

La mexicana Montserrat Alvarado se integra al equipo de comunicación del papa Leon XIV (Especial)

Nombramientoi en El Vaticano — Grata sorpresa causó este martes entre los ministerios de la Santa Sede el nombramiento, por parte del papa León XIV, de la mexicana Montserrat Alvarado, presidenta y directora de operaciones del medio estadounidense de información católica EWTN News, como nueva prefecta del dicasterio de Comunicación.

Se trata del nombramiento de la primera mujer y laica que dirige en solitario uno de los “ministerios” vaticanos, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

Montserrat Alvarado sustituye al actual responsable del dicasterio de Comunicación, el laico italiano Paolo Ruffini, y aunque no será la única prefecta, dirigirá su dicasterio en solitario, ya que el papa Francisco eligió en su momento a la religiosa Simona Brambilla para el dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, pero junto al cardenal español Ángel Fernández Artime, nombrado proprefecto.

Montse Alvarado, como se la conoce, asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre, informó el Vaticano.

Alvarado trabaja desde 2023 en EWTN News y supervisa las plataformas globales de medios de comunicación de EWTN, que crean contenido en inglés, español, alemán, francés, portugués, árabe e italiano, se lee en su biografía oficial.

El Wall Street Journal la describió como “una defensora de todas las religiones, en la primera línea de las guerras culturales de Estados Unidos”.

Originaria de la Ciudad de México, Montserrat Alvarado es reconocida como una “orgullosa católica latina”.

Cursó un Master en la George Washington University y una Licenciatura en Ciencias Políticas de la Florida International University. Comenzó su carrera en el Becket Fund, una reconocida organización sin fines de lucro que defiende la libertad religiosa como un derecho humano ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Alvarado también fue la presentadora fundadora del programa de noticias “EWTN News in Depth”, un debate semanal de una hora sobre la actualidad de la Iglesia, la política y la cultura, desde una perspectiva católica.

Ha tenido varios cargos en la Iglesia dedicados a la nueva evangelización, desde la defensa de la libertad de expresión hasta el papel de la mujer y el trato a las comunidades marginadas en la sociedad.

Además de ingles y español, habla francés con fluidez y es una vocalista de jazz y música clásica, según explican. Con el nombramiento de Alvarado, León XIV da continuidad al proceso de reforma de la Comunicación vaticana, cómo habían pedido los cardenales en la última reunión con el papa.

Creado por el Papa Francisco el 27 de junio de 2015, como parte de la reforma de la Curia Romana, el dicasterio supervisa los sistemas de comunicación de la Santa Sede, incluyendo Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Vatican Media (servicios fotográficos, de audio y video), la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la Editorial Vaticana, la Imprenta Vaticana y la Filmoteca Vaticana

INESPERADO

Tras conocer su designación, Alvarado señaló a través de un comunicado que “si bien este nombramiento fue inesperado, lo acojo con el sincero deseo de servir al Santo Padre al inicio de su pontificado. Agradezco a Paolo Ruffini su liderazgo en los últimos años y espero continuar, con amistad y esperanza, la importante labor de fortalecer el Dicasterio para que siga sirviendo a la Iglesia en Roma y en otros lugares, comunicando a Cristo al mundo”.

Alvarado había dado un nuevo aire y un cambio en línea editorial a la ETWN, que se había caracterizado por fuertes ataques al pontificado del papa Francisco.

En septiembre de 2021, durante un encuentro privado Francisco con jesuitas en Eslovaquia, refiriéndose indirectamente a la cadena estadounidense Eternal Word Television Network (ETWN) señaló que existía una “gran cadena de televisión católica que habla continuamente mal del papa sin ningún problema” y concluyó diciendo: “También es obra del diablo”. (Con información de EFE)

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