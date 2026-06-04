Putin rechaza alto al fuego en Ucrania ya que prefiere finalizar la guerra

Putin prefiere negociar la paz con Ucrania (EFE)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, rechazó este jueves un posible alto al fuego en Ucrania, ya que “se puede negociar la paz y al mismo tiempo, seguir combatiendo.

“Para empezar las negociaciones no hay necesidad de cesar las acciones militares”, expresó Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales en el Palacio de Constantino, en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

Precisó que Ucrania está interesada en una tregua debido a los supuestos avances territoriales rusos en todos los sectores del frente, aunque tanto Kiev como los analistas occidentales consideran que Moscú apenas ha ganado terreno en los últimos seis meses.

“Las fuerzas rusas avanzan cada día y cada día se hacen con el control de nuevas localidades. Naturalmente, en esas condiciones la parte ucraniana querría que nosotros detuviéramos el avance de nuestras tropas. En la región de Zaporiyia cada día avanzamos varios kilómetros. Por supuesto, mejor detener esto”, precisó.

Putin estimó en 2,500 los kilómetros cuadrados ocupados últimamente por el Ejército ruso y en 40 mil las bajas mensuales ucranianas, la misma cifra que la inteligencia occidental calcula en el caso de las tropas rusas.

Asimismo, llamó la atención de la crónica escasez de hombres en el Ejército ucraniano con unos 20 mil desertores mensuales.

“Mejor detener la guerra, aceptando los compromisos que se abordaron en Anchorage”, donde tuvo lugar la cumbre ruso-estadounidense en agosto de 2025, agregó, en alusión a la demanda rusa de que Kiev retire a sus tropas del Donbás.

“Frenar la guerra resultó más complicado de lo que creyó Trump”

El líder del Kremlin destacó que resultó ser más difícil resolver la guerra en Ucrania de lo que creyó en un primer momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Él mismo (Trump) habló de que no esperaba que fuera tan difícil (resolver la guerra de Ucrania). Desde fuera algunas cosas pueden no parecer tan complicadas, pero al profundizar en el asunto, resulta que hay bastantes factores desconocidos y que son importantes”, dijo.

En esta línea, Putin sostuvo que por su parte sigue en pie lo acordado en las conversaciones del año pasado con Trump en Anchorage, Alaska.

“Las propuestas del presidente Trump bien podrían constituir la base de acuerdos de paz”, destacó y añadió que que esta “propuesta exige concesiones por ambas partes, incluida Rusia”.

El mandatario ruso manifestó que cree que su homólogo estadounidense está firmemente comprometido con establecer la paz en Ucrania.

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que " la guerra de Biden se convirtió se convirtió en la guerra de Trump”, en respuesta a las últimas declaraciones del secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

“Nuestros colegas nos decían todo el tiempo y Donald Trump lo dijo públicamente: si yo hubiera sido presidente, la guerra en Ucrania no habría ocurrido, es la guerra de Biden, nadie la necesita, muere gente”, mencionó.

Lavrov no ocultó su sorpresa por los comentarios de Rubio, quien acusó especialmente a Rusia de no estar dispuesta a hacer concesiones. (Con información de EFE)