Efemérides 4 de junio: ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de las Niñas y Niños Víctimas Inocentes de Agresión?

Día Internacional de la Niñas y Niños Víctimas Inocentes de Agresión El día busca concientizar sobre las atrocidades que sufren niño y niñas en conflictos armados y otros contextos de violencia. (EFE)

El 4 de junio se celebra el Día Internacional de la Niñas y Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Te explicamos por qué la conmemoración de esta fecha es tan importante.

¿Qué se conmemora el el Día Internacional de las Niñas y Niños Víctimas?

El Día Internacional de las Niñas y Niños Víctimas tiene el objetivo de concientizar a las personas sobre niños y niñas que residen en zonas de conflicto armado o se encuentran en contextos de violencias.

Algunos de los actos de violencias que sufren muchos niños y niñas, y los cuales la fecha busca señalar, son los siguientes:

Infancias en conflictos armados.

Reclutamiento Forzado.

Secuestro.

Violencia sexual.

Denegación del acceso humanitario.

En 2022, se registró un aumento del 5% en asesinatos y mutilaciones a infancias. En 2024, la cifra aumentó un 25% respeto al año anterior. Esto se traduce en más de 40,000 violaciones graves a niños y niñas.

¿Por qué se conmemora el el Día Internacional de las Niñas y Niños Víctimas?

Esta tiene sus orígenes en el conflicto entre Israel y Palestina. En 1982, Israel invadió el sur de Líbano para expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina

Las atrocidades cometidas por las Fuerzas de Defensa de Israel en Líbano llevaron a Asamblea General de las Naciones Unidas a proclamar la conmemoración 19 de agosto de 1982. Se conmemoró por primera vez el 4 de junio del siguiente año. La fecha fue elegida por la asamblea especial que se llevó a cabo ese día en la ONU para discutir la cuestión de Palestina.

Hoy en día, con el conflicto entre Israel y Palestina más vivo que nunca, resulta importante conmemorar la fecha. Más de 64,000 niños han muerto o sido heridos desde que el conflicto armado estalló en 2023.