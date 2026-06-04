Starmer acusa a Elon Musk de agitar el odio la extrema derecha en Reino Unido

Reino Unido Los disturbios de ultraderechistas en Southampton por el asesinato del estudiante dejaron un saldo de once policías heridos (EP)

El primer ministro británico, Keir Starmer, acusó este jueves al magnate Elon Musk de agitar el odio de la extrema derecha y “sembrar división” en el Reino Unido tras el asesinato del Henry Nowak, un estudiante blanco que murió apuñalado a manos de un hombre británico de religión sij raza india.

El dueño de la red social X, que se ha vuelto muy activo en sus ataques contra el gobierno laborista y en apoyo a agitadores de extrema derecha, ha colgado varios comentarios en su plataforma sobre la respuesta policial al apuñalamiento del joven blanco de 18 años y criticó “el trato atroz que recibió Nowak por parte de la policía en sus últimos momentos”.

Nowak, estudiante de Finanzas en la Universidad de Southampton, murió el 3 de diciembre de 2025 tras ser apuñalado por Vickrum Digwa, de 23 años, quien el lunes fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años en prisión.

El hecho causó una gran conmoción social después de que unas imágenes captadas por las cámaras corporales de la policía mostrasen al estudiante tumbado en el suelo mientras los agentes lo esposaban, al tiempo que ignoraban sus quejas de que estaba herido y no podía respirar. Digwa mintió a los agentes, al afirmar que había sido él quien sufrió los ataques racistas del joven. Nowak murió agonizando en la escena del crimen a pesar de los intentos de los agentes de reanimarlo después de darse cuenta de su error.

Tras salir a la luz el video, numerosas personas se concentraron el martes por la noche en Southampton para expresar la indignación por la actuación policial, pero la protesta se tornó violenta cuando los congregados lanzaron diversos objetos, como piedras y latas, contra los agentes que intentaban controlar el desorden. Once policías resultaron heridos y dos hombres fueron arrestados.

“Envíen este video a todos sus conocidos. Muestra el modo tan cruel en que Nowak fue tratado por la policía en el momento de morir, y cómo la policía cobardemente se arrastra ante su asesino”, ha escrito Musk en X, junto al video del incidente grabado por las cámaras policiales, en el que se escucha repetidas veces a Nowak quejarse de que no puede respirar. “Los principales medios de comunicación, los mismos que escribieron millones de veces sobre George Floyd, ahora guardan un silencio mortal respecto a Nowak”, añadió Musk.

Durante una visita hoy a York, en el norte de Inglaterra, el primer ministro dijo a los medios que “Musk, una vez más, se está inmiscuyendo en nuestra política en los últimos días, intentando sembrar la división”, lamentó. “Pero esa no es la identidad del Reino Unido. En el Reino Unido, somos personas razonables y tolerantes”, señaló.

“Cuando nos enfrentamos a un caso tan terrible como el de Henry Nowak, reaccionamos con calma, como lo ha hecho su familia”, dijo, en alusión al llamado que el padre del joven hizo para no convertir su asesinato en “un motivo para azuzar las divisiones”.

Este jueves, la Fiscalía informó de que dos hombres han sido acusados por los disturbios del pasado martes en Southampton.

Se trata de Matt Styler, de 50 años, acusado de agredir a un agente de policía, y Daniel Frost, de 44, al que se han presentado cargos por alteración del orden público y posesión de un arma ofensiva, según la fiscalía. Los dos comparecen este jueves ante la Corte de Magistrados de Southampton.

Imágenes “repugnantes” de Grok

La ofensiva del premier británico contra el magnate estadounidense, famoso por su saludo nazi en un mitin de Donald Trump, no quedó ahí.

Starmer declaró apoyó las acciones legales contra Grok, la inteligencia artificial de Musk, presentada por la diputada laborista Jess Asato, por producir fotografías falsas suyas en bikini.

“La diputada tiene toda la razón para denunciar, las imágenes son repugnantes”, declaró.

El miércoles, Asato presentó una demanda ante el Tribunal Superior y exige una indemnización por daños y perjuicios. Además, pretende sentar un precedente para que las empresas sean responsables del diseño de los sistemas de inteligencia artificial.

Según Asato, fue blanco de ataques en enero tras alzar la voz, y en aquel momento habló en la Cámara de los Comunes sobre cómo se había utilizado a Grok para crear imágenes falsas de ella.

Ante la polémica, xAI anunció que los usuarios ya no podrían utilizar la herramienta para generar imágenes sexualizadas de personas reales .

Desde entonces, en Reino Unido es ilegal crear o solicitar una imagen deepfake de un adulto sin su consentimiento.