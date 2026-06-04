Un muerto y tres heridos durante tiroteo en una ceremonia de graduación en California

Tiroteo en Sacramento, California (@NotiExpressColo/x)

Una persona murió y otras tres resultaron heridas, entre ellas un menor de edadm durante un tiroteo ocurrido la noche del miércoles en una ceremonia de graduación de una escuela secundaria en el área de Sacramento, California.

El incidente ocurrió en el estacionamiento de una escuela de la ciduad de Fairfield, donde una persona de 18 años fue declarada muerta.

Las otras tres víctimas, entre las que se encuentra un niño de 11 años, fueron llevadas a hospitales. Se desconoce si su condición es crítica.

El hecho ocurrió al finalizar la ceremonia de graduación, indicaron las autoridades escolares.

Por su parte, el Departamento de Policía de Fairfield declaró que las circunstancias del tiroteo continúan bajo investigación. Las autoridades no ha identificado o detenido a la persona o personas sospechosas de disparar.

La alcaldesa de la localidad, Catherine Moy, indicó en un comunicado que el autor de los disparos se enfrentará a la justicia por el dolor causado a la comunidad.

“Se me parte el corazón por los estudiantes y las familias involucradas. Me gradué de la Escuela Secundaria Fairfield y no logro asimilar esta tragedia, ni con la mente ni con el corazón”, agregó. (Con información de EFE)