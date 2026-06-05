El Papa se reunirá en España con víctimas de abusos sexuales por parte del clero

El papa León XIV visitará Madrid, Barcelona, Gran Canarias y Tenerife durante su estadía en España (EFE)

León XIV en España — La oficina de prensa del Vaticano informó este viernes, a unas horas para la llegada del papa León XIV a España, que durante su estancia en el país se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia, sin especificar qué día será.

La reunión ya fue agendada por la Iglesia española, sin dar más detalles, y que más información podrá llegar “tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respecto de su voluntad y privacidad”.

Algunas asociaciones de víctimas de abusos por parte del clero habían denunciado en las últimas horas que el Pontífice estaba a punto de llegar al país, para visitar Madrid, Barcelona, Gran Canarias y Tenerife, sin haber tenido respuesta a sus peticiones de reunirse con él.

No se han dado a conocer quiénes participarán en esta reunión para respetar su privacidad, ni en qué lugar, pero entre las personas que podría escuchar el Papa estarían las que acuden a la asociación Repara, un proyecto de la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial.

En una reunión de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se consideró que “sería bueno” mantener esa reunión, según dijo en abril pasado su secretario general y portavoz, César García Magán, quien incidió en que la agenda del viaje “la hace el Papa”.

León XIV llegará a España en un momento clave para la gestión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica, con un sistema mixto acordado entre el Gobierno, la propia Iglesia y el Defensor del Pueblo, que incluye reparaciones simbólicas y compensaciones económicas para los casos que hayan prescrito judicialmente.

Hace cuatro años que las víctimas se reunieron con el entonces presidente de los obispos españoles, el cardenal Juan José Omella. Desde entonces no ha vuelto a producirse un encuentro con la cúpula eclesiástica, más allá de que Luis Argüello saludase a un grupo de víctimas concentradas a las puertas de la CEE cuando fue elegido presidente, en marzo de 2024.

El Santo Padre ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de una política de “tolerancia cero” ante cualquier forma de abuso en la Iglesia y ha defendido que escuchar las experiencias de las víctimas y sobrevivientes es “esencial” para la prevención.

El Papa ya ha mantenido encuentros con víctimas, como ocurrió el 20 de octubre de 2025, cuando recibió a integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), que calificaron la reunión como “un paso histórico y esperanzador”, y el del 8 de noviembre de ese mismo año, cuando se entrevistó durante casi tres horas con quince víctimas belgas en un diálogo descrito como “profundo y doloroso”. (Con información de EFE)

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