Huelga mundialista...en Los Ángeles: trabajadores del SoFi Stadium también amenazan el arranque de la Copa del Mundo

¡Huelga a días del Mundial! Trabajadores del estadio de Los Ángeles piden protecciones contra ICE

Trabajadores del SoFi Stadium en Los Ángeles están en huelga como respuesta a presencia de ICE en partidos del Mundial. A sólo unos días del arranque del evento, el estadio donde se llevará a cabo el primer partido de Estados Unidos podría verse afectado si no se llega a un acuerdo.

¿Por qué hay huelga en el estadio SoFi de Los Ángeles?

La unión sindical Unite Here Local 11, que representa a alrededor de 2 mil trabajadores del Sofi Stadium, votó por una huelga el pasado viernes 5 de junio, con 96% de los miembros a favor. Esto a tan sólo unos días de que se lleve a cabo el primer partido de la selección estadounidense contra Paraguay, el viernes 12 de junio en el estadio de Los Ángeles.

Exigen a la FIFA y a Legends Global, el corporativo que maneja el recinto deportivo, que les aseguren no habrá presencia de agentes federales en el estadio durante los partidos. Específicamente, se teme la presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés ICE. El organismo migratorio, bajo el mandato del presidente Donald Trump, ha manejado las redadas migratorias que han resultado en la deportación de miles de migrantes no documentados, la detención de personas con estatus migratorio regular y el asesinato de ciudadanos americanos.

Reclaman el derecho de abandonar su laborales en caso de que llegue a haber presencia de oficiales de ICE en las instalaciones. A esto se suman exigencias salariales por parte de cocineros y lavaplatos.

Yolanda Fierro, integrante del sindicato y trabajadora del estadio, dijo que su equipo se encuentra entusiasmado de brindar a fanáticos de todo el mundo una experiencia inolvidable, pero que “ningún trabajador tendría por qué temer que lo separen de su familia o preocuparse de actividad de ICE peligrosa mientras cumplen sus labores”.

¿Cuál ha sido la respuesta ante la huelga del estadio SoFi de Los Ángeles?

Las autoridades han asegurado que su presencia únicamente responderá a motivos de seguridad y no tendrá nada que ver con la agenda migratoria del presidente. El secretario del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, dijo en una entrevista reciente que ICE y otras agencias federales se encontrarán en el evento “no para inmigración sino por amenazas terroristas”.

Legends Global aseguró que ha “gozado de una relación fuerte con Unite Here Local 11 por más de una década y mantiene su compromiso de llegar a un acuerdo justo a través de negociaciones de buena fe”.

Miembros del sindicato indican que las negociaciones se han movido a paso “glacial”. FIFA no se ha pronunciado con respecto a la huelga que podría afectar los 8 partidos del mundial que están contemplados para llevarse a cabo en la ciudad californiana.