Terremoto en Filipinas: confirman al menos 32 muertos y 200 heridos tras sismo de 7.8 y réplica de 6.1

Terremoto sacude Filipinas Reportan edificios caídos y apagones (EFE)

Un terremoto con magnitud de 7.8 sacudió Filipinas. Al menos 32 muertos y más de 200 heridos han sido reportados.

¿Cómo fue el terremoto en Filipinas?

El terremoto, de magnitud 7.8, destrozó algunos edificios y causó apagones en varias zonas. Ocurrió a las 7:38 horas (hora local), de acuerdo a lo que precisó Teresito Bacolcol del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. El epicentro fue en el mar, a una profundidad de 10 kilómetros. La mayoría de los muertos reportados hasta ahora fueron a causa de derrumbes de tierra en aldeas.

La región afectada fue Soccsksargen,la cual abarca las provincias Cotabato Sur, Sultan Kudarat y Sarangani, además de la ciudad General Santos. Esta última cuenta con más de 700 mil habitantes.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó sobre tsunamis que alcanzaron los 3 metros de altura. Ha habido réplicas de hasta 6.5 según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Ferdinand Marcos Jr., presidente de Filipinas, ordenó a las personas de las zonas afectadas que se dirigieran a terreno alto y suspendió clases en lo que hubiera sido el primer día del ciclo escolar en el país. “Diríjanse a zonas más elevadas ahora mismo. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás”.

¿Dónde más podría afectar el terremoto?

Malasia e Indonesia alertaron a sus ciudades costeras por tsunami. Se dice que las olas podrían alcanzar sus costas con 1 metro de altura. Las autoridades japonesas también emitieron alertas en las islas de Okinawa.

Filipinas y estos países se encuentran dentro Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona geográfica con varias fallas sísmicas y volcanes que los hacen propicios a los desastres naturales.