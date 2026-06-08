Un sismo de magnitud 6.2 sacude la región occidental de Cuba; se precibió en México y EU

Sismo en Cuba (EFE)

Un sismo de magnitud 6.2 sacudió este lunes la región occidental de Cuba, sin reportes de daños personales o materiales, según un informe del Servicio Sismológico Nacional (Cenais).

El epicentro del terremoto se ubicó en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio Mantua, de la provincia Pinar del Río, en el extremo oeste de la isla.

El temblor se sintió en todo el tercio occidental de la isla, incluida La Habana, según testimonio de residentes de la zona, sobre todo en edificios altos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que este movimiento alcanzó una magnitud de 6.1 y lo situó a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua.

El último sismo de una magnitud similar tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, cuando un terremoto de 6.1 en la escala de Richter sacudió el municipio Guamá, de Santiago de Cuba. Según datos oficiales, sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales.

Movimiento se siente en Costas de México y Estados Unidos

El sismo provocó también movimientos en Florida, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Florida, el Ayuntamiento de Miami y el Condado Miami-Dade reportaron evacuaciones y llamadas a los servicios de emergencia, aunque sin ningún incidente mayor ni daños reportados.

Aunque las autoridades pidieron calma tras el sismo, el Departamento de Emergencias del Condado de Miami-Dade manifestó en sus redes sociales que “para extremar precauciones, se implementaron protocolos estándares de evacuación, y están en curso evaluaciones de sitios gubernamentales”.

Asimismo, reportó “actividad sísmica que se sintió en varias áreas de la ciduad”, lo que “provocó múltiples llamadas” para el Departamento de Bomberos.

Por su parte, en Campeche provocó el desalojo de todos lo empleados y personas que se encontraban en el Palacio de Gobierno.

El movimiento se registró únicamente el la capital del estado y provocó la interrupción de una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo que estaba a cargo de la secretaria de Gobierno, Elisa Hernández Romero.

En Yucatán, autoridades estatales y municipales de Protección Civil activaron protocolos de prevención y evacuación en Mérida luego de que se percibiera un leve movimiento tras el sismo en Cuba.

El Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy), con información del Sistema Sismológico Nacional, reportó percepción moderada del movimiento en distintos municipios del estado, entre ellos Tecoh, Ticul, Chapab, Sacalum, Mamá, Dzán, Maní, Tekit, Chumayel, Abalá, Homún y Santa Elena.

Además, el sismo fue percibido en diversas zonas de Quintana Roo.