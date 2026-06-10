Tras nuevo ataque estadounidense a suelo iraní, Teherán cierra por completo el estrecho de Ormuz

Irán anuncia el cierre total del estrecho de Ormuz (EFE/EPA/Hasan Shirvani)

El Ejército de Irán anunció este miércoles el cierre del estrecho de Ormuz “por completo” a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar dicho punto, clave para el comercio global de petróleo.

El cierre total se anuncia después de una nueva oleada de ataques lanzados por Estados Unidos contra varios puntos de Irán como represalia al ataque iraní contra un helicóptero estadounidense el pasado lunes.

“El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales”, indicó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El comando del Ejército iraní añadió que cualquier barco que busque cruzar el estrecho se convertirá en “un objetivo”. De hecho, la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, también recogido por Tasnim, donde aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar Ormuz.

El Cuartel General también tachó de falso un supuesto operativo “secreto” dado a conocer por el presidente estadounidense Donald Trump, para apoyar el tránsito de petroleros a través de Ormuz.

“Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto”, manifestó el republicano.

Advertencia estadounidense

Antes del cierre de Ormuz, Trump ya había advertido el miércoles que atacaría con “dureza” a Irán, aviso reiterado después por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pese a que el fin de semana anterior la Casa Blanca había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra.

El Ejército estadounidense lanzó este miércoles nuevos ataques contra “multiples objetivos” en suelo iraníe como “respuesta a agresiones” del país persa, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras varias jornadas de renovadas agresiones.

“Las fuerzas del Comando Central de EU comenzaron a lanzar bombardeos adicionales de defensa propia hoy a las 5:15 p.m. ET (21:15 GMT) contra múltiples objetivos en Irán bajo la orden del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)”, expuso el organismo en un mensaje en X.

El Centcom, que no aclaró la duración de las agresiones, ni los objetivos, sostuvo que los “bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán.”

Apenas momentos antes del anuncio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó en las instalaciones del Centcom que “atacarían con fuerza esta noche” a la República Islámica, a la que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos soldados, quienes sobrevivieron. (Con información de EFE)