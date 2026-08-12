Mueren dos militares colombianos que iban a inspeccionar explosivos en una carretera

Militares colombianos mueren tras ser emboscados por las FARC (@NotiExpressColo/X)

Dos militares colombianos murieron este miércoles por una emboscada en una zona rural del municipio de Algeciras, en el departamento de Huila, cuando acudían a inspeccionar un cilindro presuntamente cargado con explosivos, así lo informaron fuentes castrenses.

Las víctimas son el cabo primero Yoni Andrade y el soldado Luis Felipe Muñoz, quienes “se desplazaban para atender el hallazgo de un cilindro, al parecer un dispositivo explosivo improvisado”, cuando fueron atacados presuntamente por miembros de las disidencias de las FARC.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lamentó la muerte de los dos elementos “que cumplían con el deber sagrado de proteger la vida y la seguridad de los compatriotas” y aseguró que ordenó “intensificar las operaciones hasta identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables”.

“El narcoterrorismo sigue haciendo daño, sembrando muerte y dolor en nuestra Patria. No permitiremos que estas estructuras criminales sigan desafiando al Estado y arrebatándonos a nuestros héroes”, agregó el líder ultraderechista.

El Ejército aseguro que fortalecerá las operaciones contra las disidencias que delinquen en la zona, entre ellas el Estado Mayor Central (EMC), la mayor de estas organizaciones, que está bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

El ataque se produjo un día después del primer bombardeo ejecutado durante el Gobierno de De la Espriella, contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, que se saldó con dos presuntos guerrilleros muertos y al menos tres campesinos heridos.

El mandatario colombiano prometió llevar a cabo una política “de mano dura” contra las organizaciones armadas y criminales y ha asegurado que “la opción del diálogo está completamente agotada”, en referencia a las negociaciones de paz emprendidas por varios de sus antecesores.

Para sus primeros noventa días de Gobierno, De la Espriella se ha propuesto capturar a diez cabecillas de bandas criminales.