Periodista colombiano Néstor Morales discute con el ‘Topo Mayor’ de México y genera polémica: ¿Qué fue lo que se dijeron?

Topo Mayor Mexicano que asiste en las labores de rescate en Colombia fue cuestionado por un periodista. (Instagram)

Néstor Morales, periodista colombiano, cuestionó la presencia del rescatista mexicano Héctor Méndez, conocido como Topo Mayor y líder de la organización Topos Azteca, en los esfuerzos de rescate tras el terremoto ocurrido en Colombia.

¿Quién es Topo Mayor, rescatista mexicano?

Héctor Rafael Méndez Rosales, conocido como Topo Mayor, es presidente y fundador de Topos Azteca. La organización surgió durante el terremoto que se presentó el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Debido a la falta de coordinación de las autoridades oficiales, organizaciones voluntarias como esta fueron clave en los esfuerzos de rescate.

Desde entonces, han participado en labores de rescate tras eventos como los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el tsunami de Indonesia en 2004 y el terremoto de Haití en 2010.

Topo Mayor llegó a Colombia desde Venezuela, donde estuvo 41 días y cooperó en el rescate de la personas afectadas por los fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.4 registrados en ese país y que dejaron miles de muertos. Logró salvar una vida durante su estadía en Venezuela. Ya se dirigía de regreso a México cuando se enteró de los sucedido en Colombia y, junto con otros 20 voluntarios, viajaron a Cali. En una entrevista dijo que lo hizo porque “nuestra misión en la vida es encontrar y salvaguardar la vida”.

¿Por qué el periodista Nestor Morales cuestionó presencia de Topos Azteca en Colombia?

El periodista colombiano Néstor Morales realizó una entrevista telefónica con Méndez con la intención de saber más sobre cómo progresaban los esfuerzos de rescate.

Ante la pregunta de su equipo fue autorizado por el gobierno nacional, el Topo Mayor respondió “Nosotros somos voluntarios y nosotros atendemos el llamado del deber”. Aclaró que su equipo no está conformado por diplomáticos. Sin embargo, el periodista insistió en saber más sobre la autorización que les había otorgado el gobierno.

Este fue el punto en que el Topo Mayor se desesperó. “No me haga ese tipo de preguntas, señor. Si lo hacemos, caemos en la politiquería”. Percibió que Morales buscaba ponerlo en una “trampa”. Ante la reiterada insistencia del periodista de que el Topo Mayor “necesita autorización del gobierno nacional” y coordinar con los gobiernos locales “por mínima cortesía”, Méndez colgó la llamada.

La presencia de los voluntarios fue autorizada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien había rechazado la ayuda de otro grupo llamado Topos Tlatelolco.

Más tarde, Morales aclaró sus intenciones. “Mi opinión era en realidad sobre el gobierno, que está filtrando la ayuda dependiendo de quién es, y es el propio canciller que dice que están recibiendo ayuda solo de algunos países. Le pregunté al señor de estos topos mexicanos si estaban coordinados, fue una pregunta intentado que hubiese algo de orden, porque me parece que el gobierno está un poco apabullado, pero obviamente no me puedo oponer, ni más faltaba. Interrumpí unos días de descanso para venir a ser solidario. A quienes sintieron eso, mis disculpas, pero no era intención a que quedara eso como que me estoy oponiendo, lo que intenté decir es que ojalá coordinara con el Gobierno Nacional”, afirmó Morales.