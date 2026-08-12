Aumenta los muertos en Colombia: 265 decesos y 3,494 heridos

Edificio afectado por el terremoto de 7.4 en Colombia (EFE)

La cifra de muertos por el terremoto de 7.4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 265 y la de heridos a 3,494, mientras que 496 personas continúan desaparecidas, así lo informó este miércoles el presidente Aberlardo de la Espriella, quien declaró “emergencia económica” para afrontar la crisis provocada por el movimiento telúrico.

“Tenemos 25,872 familias afectadas, 53,816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3,494 heridos y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496”, expuso De la Espriella en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos, antigua sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá.

Asimismo, aseguró que los esfuerzos del Gobierno están concentrados principalmente en localizar a los desaparecidos y precisó que para ellos están actuando con todas sus capacidades y con la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia.

El sismo dejó además 11,347 viviendas destruidas y 53,526 afectadas, así como 140 edificios colapsados, así como 140 edificios colapsados, 1,189 centros educativos averiados y 631 centros comunitarios afectados, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado por el mandatario.

Emergencia económica

“Le informo al país: he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla la Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde”, aseguró De la Espriella, quien explicó que la medida permitirá crear un “fondo milagro” destinado a canalizar recursos “para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos” afectados por el sismo.

El mandatario explicó que el Gobierno está organizando, junto con su equipo económico, medidas de alivio temporal para las familias damnificadas que incluyen el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros, así como ayudas económicas para las familias más vulnerables, además de mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados.

“La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación y voluntad política por parte del Gobierno”, afirmó el líder ultraderechista, quien agregó que la tragedia se produce en un momento de “crisis fiscal” para Colombia.

El sismo, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el Chocó, uno de los departamentos más olvidados del país, y deja además 53,816 personas afectadas.