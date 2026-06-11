Influencers con visa de turista no podrán monetizar el Mundial y podrían ser deportados

¡Adiós influencers! Estados Unidos prohibirá entrada a personas que graben contenido con visa de turista (Pexels)

Estados Unidos anunció que influencers que lucren en suelo americano con visa de turista serán expulsados del país. El anuncio llega durante el comienzo de las festividades del Mundial 2026.

¿Por qué deportarán a influencers en Estados Unidos?

La visa B-2, o visa de turista, te permite el ingreso a Estados Unidos para motivos de vacaciones, visitas familiares, actividades recreativas o tratamientos médicos por una plazo máximo de 6 meses. En la duración, no pueden recibir ningún tipo de ingreso. De no obedecer, se puede perder la visa, ser expulsado del país e incluso ser vetado de entradas futuras.

La nueva medida busca penalizar a personas que ingresen a Estados Unidos con la intención de generar contenido para redes sociales y recibir ingresos de compañías que radiquen en Estados Unidos. Esto puede incluir plataformas como YouTube o Instagram.

Si un influencer busca grabar contenido, deberá aplicar para un visa C-1, una de las que se expiden para trabajadores que entran al país. Esta permite la entrada a personas con habilidades extraordinarias o logros sobresalientes en ciencias, artes, educación, negocios o deportes.

La nueva regla marca una regulación sin precedentes, pues significa que todo trabajo que involucre ingresos en línea a través de la creación de contenido serpa monitoreado por los Estados Unidos y resultará en la expulsión del país.

¿Puedo grabar mi visita a Estados Unidos con nueva regla?

Según el anuncio que dio el país norteamericano, esta medida excluye a personas que entren al país con intenciones turísticas, suban un video a redes y se vuelvan virales por accidente. Únicamente aplica a personas que cumplan los siguientes delineamientos:

Viajen a Estados Unidos con la intención principal de grabar contenido.

Produzcan videos para marcas o patrocinadores.

Trabajen para una agencia .

. Reciban pagos de un medio estadounidense.

En esta etapa tan temprana, queda por ver la eficacia en la implementación de esta nueva regla. El sistema de vigilancia de Estados Unidos es uno de los más avanzados del planeta. Sin embargo, con tantas personas grabando y compartiendo el evento futbolístico de este año al mismo tiempo, es incierto hasta qué punto se negarán futuras estadías para personas que incumplan la norma.