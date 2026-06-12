“El Niño” se forma en el Pacífico con previsión de temperaturas más altas y más ciclones, alerta EU

El fenómeno de "El Niño" provocará más sequías y ciclones más fuertes en el Pacífico este 2026 (Archivo/EFE)

Cambio climático — La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos alertó que el fenómeno meteorológico de El Niño se formó en el Pacífico tropical, con la expectativa de ser “muy fuerte” y un periodo “prolongado” de temperaturas por encima del promedio.

A través de un comunicado del 11 de junio, la NOAA, con sede en Miami, emitió un aviso por la formación de El Niño al predecir que se intensificará de un nivel de moderado a fuerte en el otoño y un 63 % de probabilidad de que las temperaturas de la superficie marítima excedan los 2 grados centígrados sobre lo usual en su área de impacto en el Pacífico.

La oficina meteorológica declara la formación de El Niño cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están 0,5 grados centígrados por encima del promedio por “varios meses consecutivos”.

“El Niño” es un fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico y aires del oeste más intensos, que resultan en un aumento de la cizalladura vertical del viento.

Los vientos de “El Niño” también suponen una posibilidad mayores de ciclones tropicales (Archivo/)

Para países en su zona de impacto, como Estados Unidos, esto implica condiciones más secas y un invierno más cálido de lo usual, apuntó la NOAA, aunque también implicará más tormentas en el sur del país norteamericano.

Los vientos de “El Niño” también suponen una posibilidad mayores de ciclones tropicales en el Pacífico, aunque una menor probabilidad de huracanes en el Atlántico.

De hecho, la NOAA pronosticó en mayo 14 ciclones con nombre, incluyendo seis huracanes, para la actual temporada del Atlántico, por debajo del promedio histórico, mientras que en el Pacífico la actividad ciclónica será superior a la media, con entre 15 y 22 tormentas con nombre.

El organismo también avisó ahora de mayor riesgo de inundaciones por oleaje, en particular en la costa oeste de Estados Unidos, además de cambios en la migración de los peces y la formación de algas dañinas.

La llegada de “El Niño” ocurre mientras Estados Unidos afronta esta semana la llegada temprana de la primera ola de calor del verano, con temperaturas por encima del promedio en la mayoría de los estados y que superarían los 37 grados centígrados (100 Fahrenheit), según previó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La NOAA ya había previsto en marzo que la sequía que afecta a más de la mitad de Estados Unidos se extendería esta primavera, además de temperaturas por encima del promedio histórico en casi todo el territorio de abril a junio.

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