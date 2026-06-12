Donald Trump no asistirá la inauguración del Mundial 2026 en EU: ¿Qué se sabe sobre su ausencia?

¡Trump no asisitrá! El presidente de Estados Unidos confirmó que no estará presente en el primer partido de su selección este Mundial 2026. (EFE)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump no asistirá a al primer partido de la selección estadounidense en la Copa Mundial. La celebración de llevará a cabo hoy 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

¿Cuándo es la inauguración del Mundial en Estados Unidos?

Ayer observamos el arranque del Mundial en la Ciudad de México entre la selección mexicana y Sudáfrica. Claudia Sheinbaum no acudió al evento presencialmente, pero sintonizó el juego desde el Deportivo Hermanos Galeana en la alcaldía Gustavo A. Madero, acompañada de aficionados y otros oficiales de gobierno.

La Selección de Estado Unidos enfrentará a la de Paraguay este viernes 12 de junio, en lo que marcará el primer partido que se juega en el país coanfitrión del Mundial 2026. Se llevará a cabo a las 19:00 horas del centro de México en la ciudad californiana de Los Ángeles. El evento, al igual que en México, contará con un show de apertura que incluirá artistas como Katy Perry.

En Toronto, también se dará inicio a las 13:00 horas (centro de México) el primer partido de la selección canadiense contra Bosnia y Herzegovina. Mientras que aún se desconoce si el primer ministro de Canadá, Mark Carney, asistirá al primer encuentro, conocemos de antemano que Trump no estará presente para ver el duelo en su país.

¿Por qué Donald Trump no asistirá al partido inaugural de Estados Unidos?

El lunes pasado ya vimos a Donald Trump asistir a un evento deportivo, cuando se presentó en el tercer encuentro de las finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs, que se celebró en el Madison Square Garden de Nueva York. Desde antes del partido, el descontento creció entre los fanáticos neoyorquinos debido al incremento en dispositivos de seguridad que afectaron a fanáticos que querían ver el partido cerca del estadio. Durante el himno nacional, los asistentes abuchearon al presidente cuando se le mostró en las pantallas del recinto. Además, circularon fotos en redes donde se le veía supuestamente dormido en su palco durante el espectáculo. Para esto, hay que recordar que Nueva York es un estado históricamente progresivo en el cual las políticas del mandatario no han sentado bien entre muchos votantes. Muchos también han señalado en redes que, a pesar de que Trump es originario de la ciudad, su imagen nunca ha sido bien recibida por la mayoría de los habitantes de la metrópolis desde mucho antes de que se convirtiera en presidente.

Los Ángeles también es una ciudad de políticas progresivas en la que el año pasado hubieron manifestaciones masivas con las políticas migratorias del presidente. Algunos especulan si el líder del poder ejecutivo teme enfrentarse a la misma recepción que tuvo en el partido de baloncesto en Nueva York.

Otro posible razón es lo que mencionó en mayo a The New York Post sobre el precio de los boletos para el primer partido de la selección contra Paraguay. Cuando se le informó que las entradas para el evento deportivo le estaban costando a los aficionado $1,000 dólares o más, el presidente dijo que con aquellos precios él tampoco asistiría. «Desconocía ese número» afirmó. «Ciertamente me encantaría estar ahí, pero no pagaría esa cantidad tampoco, para ser honesto»

Sin embargo, no existe una razón oficial por la que el presidente no asistirá al evento. Sólo se sabe que en su lugar irá al evento el Secretario de Estado, Marco Rubio.

Se espera que el presidente norteamericano asista al evento de lucha UFC Freedom 250, que se llevará a cabo en Washington D.C. este sábado 13 de junio para conmemorar los 250 años de indepencia de Estados Unidos. Queda por ver si Trump asistirá a alguno de los 78 juegos agendados en Estados Unidos para esta Copa del Mundo, que incluyen la final en el estadio que comparten Nueva York y Nueva Jersey.