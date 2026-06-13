Policías en Perú con disfraces de mascotas del Mundial capturan a vendedor de drogas

El detenido fue identificado como Carlos Cabrera, alias “Pichichi” (deultimominuto.net)

Operativo antinarco — Elementos del Grupo Terna del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) aprovecharon la fiebre mundialistas para capturar a un narcomenudista, por lo que utilizaron disfraces de la mascota de la Copa del Mundo para echarle el guante, reportaron medios locales.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Las Flores, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la capital Lima, donde dos oficiales se disfrazaron de Clutch y Maple, las mascotas oficiales del Mundial de FIFA 2026, para acercarse al sospechoso sin levantar sospechas mientras este miraba la inauguración de la justa mundialista en su domicilio.

El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, destacó que este operativo ha sido uno de los más ingeniosos en la corporación, por su creatividad.

La corporación destacó que los agentes disfrazados de mascotas del Mundial aprovecharon un descuido del narcomenudista para ingresar al domicilio y capturarlo en poder de varias envolturas de droga y un arma con varias municiones.

El detenido fue identificado como Carlos Cabrera, alias “Pichichi”, de 48 años, y quien era investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de narcomenudeo.

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