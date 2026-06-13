Ataque de un dron de Hezbolá obliga a huir a soldados israelíes en el sur de Líbano

El ataque de un dron contra un vehículo de soldados israelíes en la ciudad de Khiam, en el sur de Líbano, hizo correr a soldados israelíes (Especial)

Crisis en Oriente Medio — El movimiento chiita libanés Hezbolá publicó un video en el que se observa el ataque de uno de sus drones contra un vehículo de soldados israelíes en la ciudad de Khiam, al sur del Líbano, lo que obligó a los militares del ejército hebreo salir corriendo de su vehículo blindado ‘Humvee’ de fabricación estadounidense.

Información que publicó el grupo chiita y del que hicieron eco varios medios internacionales, entre ellos Russia Today e HispanTV, refieren que Hezbolá comunicó haber ejecutado ataques con drones y artillería contra posiciones y equipos del ejército israelí en el sur del Líbano en operaciones defensivas.

De acuerdo con la información publicada este sábado, combatientes del grupo chiita atacaron con dos drones kamikaze dispositivos técnicos situados en las afueras del puesto militar de Jal al-Dei, cerca de la localidad de Aitaroun, en la provincia de Nabatieh.

El mismo informe asegura que un tanque Merkava del ejército israelí fue destruido en las cercanías de Yohmor al-Shaqif mediante un dron de combate Ababil. Asimismo, una posición militar en la ciudad de Naqoura habría sido alcanzada por dos drones de ataque.

#Lebanon / #Israel 🇱🇧🇮🇱: Hezbollah's “Ababil” FPV Drone directly struck Israeli Army (#IDF) soldier in Al-Khiyam.



Group used common “Ababil” Fiber-Optic FPV Kamikaze Drone armed with a possible PG-7L / Nafez warhead. pic.twitter.com/LfzsFo0g0I — War Noir (@war_noir) June 11, 2026

Hezbolá también destacó que atacó con artillería una concentración de vehículos militares israelíes en las inmediaciones de Yohmor al-Shaqif, además de impactar un vehículo militar multiuso tipo Hummer en las alturas de Hammamas, al sur de la ciudad de Jiam, donde se reportaron bajas entre las fuerzas israelíes.

En paralelo, un dron alcanzó un objetivo militar en la región de Galilea, en el norte de los territorios ocupados, según la misma fuente.

El movimiento libanés ha descrito sus drones FPV (de vista en primera persona) como sistemas de bajo costo, controlados por operador y, en algunos casos, guiados mediante cable de fibra óptica, lo que los haría resistentes a sistemas de interferencia electrónica y capaces de evadir defensas avanzadas. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026