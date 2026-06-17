Tragedia aérea: ¿quién es el poderoso empresario que falleció tras despegar en México?

Luto en EU Josh Baer, millonario y empresario, falleció en un accidente aéreo tras despegar de México. (Especial)

La comunidad empresarial y tecnológica de Estados Unidos está de luto tras confirmarse la muerte de Josh Baer, reconocido emprendedor y fundador de Capital Factory, quien falleció en el accidente de un jet privado que había despegado horas antes desde México.

El siniestro ocurrió la noche del martes en Laredo, Texas, cuando una aeronave privada se desplomó sobre una autopista poco después de iniciar su aproximación. En el avión viajaban seis personas, pero las autoridades confirmaron que Baer fue la única víctima mortal.

¿Quién era Josh Baer, el empresario fallecido tras despegar de México?

Josh Baer era una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico de Texas: fue fundador de Capital Factory, una comunidad de innovación, coworking y aceleración de startups con sede en Austin que ha impulsado a cientos de empresas emergentes y emprendedores durante las últimas dos décadas.

Además de su faceta empresarial, Baer colaboraba con la Universidad de Texas en Austin, donde participaba como profesor en el Seminario y Laboratorio de Emprendimiento Longhorn, un programa enfocado en formar a nuevas generaciones de emprendedores.

Gracias a su trabajo, se convirtió en uno de los principales promotores del crecimiento tecnológico de Austin, ciudad que en los últimos años ha sido comparada con Silicon Valley por la llegada de empresas, inversionistas y talento especializado.

La noticia provocó reacciones inmediatas entre líderes políticos y empresariales de Estados Unidos.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador estadounidense Ted Cruz, quien expresó su tristeza por la pérdida.

“Heidi y yo estamos profundamente entristecidos. Josh ha sido una de las figuras más significativas que impulsan la innovación y el emprendimiento en toda América”, escribió el legislador en sus redes sociales.

Por su parte, Lloyd Doggett calificó a Baer como un amigo y destacó el papel que desempeñó en la transformación económica de Austin.

“Fue un gran emprendedor y una fuerza clave en la historia tecnológica de Austin, ayudándonos a convertirnos en la ciudad dinámica e internacional que somos hoy”, señaló.

¿Dónde cayó el avión en el que viajaba el empresario?

De acuerdo con datos de seguimiento aéreo, la aeronave involucrada era un Cessna Citation Latitude, un avión ejecutivo utilizado con frecuencia para vuelos corporativos.

El jet había despegado del Aeropuerto Internacional de Los Cabos alrededor de las 18:19 horas del martes con destino a Texas.

Tras el impacto, la aeronave se incendió sobre una autopista de Laredo, provocando escenas de desesperación entre automovilistas que intentaron auxiliar a los ocupantes y romper las ventanas de la cabina para rescatarlos.

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó el accidente que terminó con la vida de uno de los empresarios más influyentes del sector tecnológico en Texas.