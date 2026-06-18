Captan momento exacto del tiroteo en Times Square: saldo oficial

Autoridades de la ciudad de Nueva York reportaron la tarde de este jueves 18 de junio un tiroteo en Times Square, después del desfile que se celebró por la victoria del equipo de la National Basketball Association (NBA), los New York Knicks.

Las detonaciones causaron pánico entre las personas asistentes que se encontraban circulando por la calle 44 Oeste y la Séptima Avenida, una de las zonas más emblemáticas de esa ciudad.

¿Hubo detenidos en el tiroteo de Times Square?

Los elementos de policía que se encontraban en la zona detuvieron a un sospechoso que presuntamente habría iniciado los disparos. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad de Nueva York no reporta personas heridas.

En diversos videos que fueron difundidos a través de las redes sociales, se puede observar el momento en el que dos personas involucradas, vestidas de negro, ingresan a la transitada avenida, detonando lo que aparenta ser un arma de fuego.

En las imágenes se puede ver a decenas de personas que continuaban disfrutando de los festejos, correr hacia distintas zonas para resguardarse, mientras que los agresores salían huyendo del lugar.

Se desconoce si el atentado tenía un objetivo específico

Hasta el momento se desconoce si las agresiones por parte de los sospechosos estaban dirigidas a un objetivo en concreto o si se trató de un hecho aislado.

Se presume que el detenido es un menor de edad que ya se encuentra bajo custodia; sin embargo, se mantiene un operativo de búsqueda para localizar a otros posibles implicados.

Despliegue de seguridad por festejo de los Knicks

Con motivo de las celebraciones, la policía de Nueva York tenía desplegados a más de 9 mil agentes en las calles de Times Square. Este fuerte dispositivo garantizaba la seguridad del homenaje al primer campeonato de los Knicks en 53 años, pero lamentablemente quedó empañado por las detonaciones en el lugar.