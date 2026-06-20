El opositor De la Espriella, favorito en la segunda vuelta presidencial en Colombia

Los colombianos eligen este domingo al sucesor del presidente Gustavo Petro, entre el oficialista Iván Cepeda y el opositor Abelardo De la Espriella (Especial)

Elección en Colombia — Este domingo 41 millones 421 mil 973 colombianos habilitados para votar, decidirán en la segunda vuelta electoral quién será el sucesor del presidente Gustavo Petro, quien dejará el cargo con más pena que gloria y donde según las últimas encuestas, el ultraderechista Abelardo De la Espriella aventaja con más de 7 puntos en las preferencias al oficialista y abanderado de la izquierda Iván Cepeda, que apuesta por dar continuidad al plan de gobierno actual.

De la Espriella, abanderado del movimiento Defensores de la Patria, se presenta como un “outsider” alejado de la política tradicional, con propuestas de mano dura, moral conservadora y crecimiento económico, inspirado en presidentes como el salvadoreño Nayib Bukele, el argentino Javier Milei y el estadounidense Donald Trump, destacó la cadena británica BBC.

Por su parte, Cepeda va por la continuidad del sistema progresista impulsado por el presidente Gustavo Petro, con promesas de reformas sociales, protagonismo del Estado en la economía y mantener diálogos con grupos armados.

Especialistas electorales destacan que esta elección presidencial se ha convertido en una de las más polarizadas de los últimos años, enfrentando dos proyectos políticos opuestos: uno identificado con la derecha y otro con la continuidad del progresismo.

Simpatizantes de Abelardo De la Espriella lo acompañaron en su cierre de campaña (EFE)

Mientras De la Espriella promete un enfoque de mano dura contra la criminalidad, fortalecimiento institucional y crecimiento económico, Cepeda apuesta por profundizar las reformas sociales impulsadas por el actual gobierno y mantener la agenda de transformación.

SONDEOS

De acuerdo con las encuestas más recientes realizadas por consultoras y medios colombianos como el periódico “El Tiempo” y la Revista “Semana”, coinciden en que el abogado penalista, Abelardo de la Espriella, se perfila como favorito para convertirse en el próximo jefe de Estado colombiano.

Uno de los estudios realizado por las firmas Guarumo y Ecoanalítica para el diario “El Tiempo”, De la Espriella obtendría el 52.6 por ciento de las preferencias, frente al 45 por ciento de Cepeda. La encuesta refiere que la diferencia entre ambos candidatos alcanza los 7.6 puntos de diferencia, una distancia que supera ampliamente el margen de error de la encuesta, situado en 2.9 por ciento.

El estudio realizado entre el 8 y el 12 de junio sobre una muestra de 2,073 personas, revela también que el crecimiento del candidato de oposición ha sido especialmente notable desde la primera vuelta electoral de mayo pasado, cuando registró un 42.6 por ciento, mientras que Cepeda ha mejorado cinco puntos, al pasar del 40 al 45 por ciento.

El oficialista Iván Cepeda se encuentra abajo en las preferencias, según encuestas (EFE)

La segunda encuesta publicada por la revista Semana y elaborada por la firma AtlasIntel, confirma la misma tendencia. En este caso, De la Espriella alcanzaría el 50.9 por ciento de las intenciones del voto, mientras que el oficialista Cepeda obtendría un 43.1 por ciento, lo que marca que la ventaja vuelve a favorecer al candidato de la derecha, pero ahora por 7.8 puntos de diferencia.

Ambos presidenciables confían en haber convencido al electorado tibio, indeciso, que mira con precaución y que manteniendo la distancia sobre la propaganda altisonante de las dos esquinas extremas, destacó la cadena CNN.

RETOS

Quien gane la elección de este 21 de junio heredará varios retos que deben ser atendidos a la brevedad, entre los que destacan, seguridad, salud y economía. Entre los problemas más visibles aparece la crisis del sistema de salud, marcada por la escasez de medicamentos, las deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), el cierre de servicios y el aumento de quejas de pacientes por barreras de acceso a tratamientos.

De acuerdo con el expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz en 2016 Juan Manuel Santos, quien gobernó entre 2010 y 2018, en una columna de opinión que publicó para el medio internacional “The Economist”, advierte que el próximo mandatario se encontrará con un escenario deteriorado por el avance de los grupos armados ilegales desde 2018 y por la falta de implementación plena del Acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC en 2016. Juan Manuel Santos dijo que el mayor reto no será la seguridad, ni el ajuste fiscal, ni la salud o la energía, sino la gobernabilidad, ya que desde su punto de vista, si no se tienen las condiciones para gobernar con eficacia, ninguna de esas políticas podrá funcionar ni restaurar la confianza institucional.

CIERRES DE CAMPAÑA

En lo que fue la última oportunidad para tratar de convencer al electorado indeciso, el candidato de la derecha, De la Espriella celebró su acto final el pasado domingo en la ciudad de Buga, donde se encuentra la Basílica Menor del Señor de los Milagros, y desde donde denunció lo que calificó como una presunta persecución política contra sectores que apoyan su candidatura, por lo que convocó a quienes simpatizan con él, a movilizarse masivamente en las urnas este 21 de junio.

Por su parte, el oficialista Cepeda, cerró sus actividades electorales en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, región considerada estratégica para sus aspiraciones electorales.

Fue en este lugar donde el abanderado del movimiento Pacto Histórico y quien optimista expresó su confianza en que el domingo lo favorecerá el voto ciudadano, a pesar de los resultados de las encuestas, por lo que señaló que su propuesta representa “la causa justa” para el futuro del país y el apoyo ciudadano se verá reflejado con una victoria en las urnas.

Para la segunda vuelta presidencial de este domingo en Colombia se instalarán 118.346 mesas de votación distribuidas en más de 13.400 puestos a nivel nacional y en el exterior.

La Crónica de Hoy 2026