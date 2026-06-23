Confirman 8 muertos tras incendio y caída de globo aerostático en Brasil: ¿Qué fue lo que pasó?

Tragedia en Brasil El piloto intentó realizar un aterrizaje de emergencia tras detectar fuego en la cesta, pero las llamas se propagaron rápidamente y provocaron la caída del globo

Una tragedia más sacudió a Brasil luego de que un globo aerostático se incendiara en pleno vuelo y posteriormente se desplomara en el municipio de Praia Grande, en el estado de Santa Catarina.

Tragedia en #Brasil 🇧🇷🔥

Incendio de globo aerostático deja 8 muertos



8 personas perdieron la vida y 13 sobrevivieron tras el incendio de un globo aerostático que transportaba a 21 pasajeros en Praia Grande, al sur de Brasil.



El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó sus… pic.twitter.com/IWdSeUG2e6 — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) June 23, 2026

Las autoridades confirmaron la muerte de ocho personas y reportaron que otras 13 lograron sobrevivir al accidente.

Videos captaron los momentos de angustia antes del desplome

Las investigaciones preliminares apuntan a que el fuego se habría originado dentro de la cesta del globo, aunque las causas exactas todavía no han sido determinadas por las autoridades.

Según reportes locales, el piloto intentó realizar un descenso de emergencia para evitar una tragedia mayor. Sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente y comprometieron la estabilidad de la aeronave. El agente policial Tiago Luiz Lemos informó que, ante la gravedad de la situación, el piloto habría pedido a los pasajeros que saltaran antes del impacto final en un intento desesperado por salvar vidas.

Las autoridades confirmaron que ocho personas perdieron la vida en el accidente, entre ellas integrantes de una misma familia. Por otro lado, 13 personas lograron sobrevivir, incluido el piloto, aunque varios de los afectados sufrieron quemaduras y lesiones de diversa gravedad.

La autoridades brasileñas expresaron sus condolencias

Tras el accidente, el presidente de Brasil, Lula da Silva, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que el gobierno federal brindará apoyo a los afectados.

Mientras tanto, la Agencia Nacional de Aviación Civil abrió una investigación para esclarecer qué provocó el incendio y determinar si existieron fallas técnicas o irregularidades en las medidas de seguridad del vuelo.